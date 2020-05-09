弗林通俄門作假證 美司法部撤控 特朗普歡迎 預告反擊陸續有來

司法部指FBI盤問欠合法基礎

司法部周四向法庭提交長20頁的文件，指經過詳細覆核案件所有事實及案情，認為FBI於2017年1月對弗林（Michael Flynn）的盤問與當時進行的反間諜調查無關；由於盤問欠缺合法調查基礎，「即使弗林真的作出虛假陳述，政府也不認為有實際意義」。文件僅由巴爾前助手、華盛頓聯邦檢控官謝伊（Timothy Shea）簽署，司法部負責弗林案的檢控官范格拉克（Brandon Van Grack）同日宣布退出案件，他和其他處理此案的檢控官均沒簽署文件。

現年61歲的弗林是最早認罪並配合「通俄門」調查的特朗普助手之一。特朗普2016年勝出大選後即委任他為國家安全顧問。弗林2016年底曾與俄羅斯駐美大使通電話，談及對俄制裁等議題。2017年12月他承認就此事向FBI作假證供，翌年再次作認罪答辯。特別檢察官米勒（Robert Mueller）去年3月結束「通俄門」調查，弗林今年1月提出撤回認罪協議。

弗林曾認罪 撤控須法官定奪

特朗普雖在2017年2月辭退弗林，但多次批評司法部起訴弗林的決定，3月曾表示考慮特赦。他周四稱弗林是「無辜者」，對撤控感高興，又指控奧巴馬政府官員針對他。他將矛頭指向檢控官，稱「希望很多人將為此負上沉重代價」，斥他們是「人渣」，威脅「若未來數周發生很多事亦不會感驚訝」。

司法部聲稱撤控前沒通報白宮。巴爾表示決定是希望「恢復（公眾）對制度的信心」，強調是按照法律行事，並非特朗普。他在1月指派外部檢控官重新審視弗林案，發現了新文件，包括顯示FBI在2017年1月初已即將結束針對弗林與俄國的反間諜調查，故沒理由在數周後再對他盤問等，建議巴爾撤控。

認罪下撤訴 法律教授：未見過

現時將交由負責此案的華盛頓聯邦法官蘇利文（Emmet Sullivan）決定是否撤銷案件，他可要求當局提交文件或就此舉行聆訊。政府在被告認罪後撤訴的決定非常少見，曾任聯邦檢控官的喬治城大學法律教授奧沙利文（Julie O’Sullivan）表示，從未見過類似情况。前聯邦檢控官米爾格拉姆（Anne Milgram）稱，巴爾的司法部「一直削弱調查2016年大選及其後續的執法人員和檢控官」，有如「從內而外蠶食司法部」。

（紐約時報/華盛頓郵報）