疫下農夫被迫毁收成 官民搶救糧食送貧民

為協助農民在疫情期間紓困及減少食物浪費，總統特朗普最近公布190億美元食物援助計劃，當中160億美元會直接向農民及牧場主派錢，30億美元用來購買農產品給食物銀行。農業部未來幾周將開始每月花3億美元，從分銷商購買剩餘的蔬果、牛奶和肉類，並運往食物銀行和慈善組織。紐約州政府亦表示，將給予食物銀行2500萬美元用以購買州內農場用過剩牛奶製成的產品，該州又與Chobani、Hood和Cabot等生產商合作，將過剩牛奶製成芝士、乳酪和牛油；州政府部分資助亦會用來購買農場儲存的蘋果和薯仔等農作物。美國最大型乳製品生產商組織「美國奶農」也將近25萬加侖的牛奶轉給食物銀行。

美農業部每月撥23億買剩餘糧食

《紐約時報》指出，今次是大蕭條來以來，最多新鮮食物被銷毁，1930年代因民眾買不起農民生產的所有農作物，導致聯邦政府制定食物券計劃。近日浪費食物情况稍好轉，據美國奶農組織數據，4月初農民每天傾倒370萬加侖牛奶，現在傾倒近150萬加侖。農民已縮減生產規模，連鎖餐廳John Papa John響應業界呼籲，在每個薄餅額外增加芝士。不過其他農民亦急於找新買家，例如5月為加州士多啤梨的收割高峰期。

大學生設網站聯絡農場食物銀行

民間亦自發「救食物」，史丹福和布朗大學的學生上月在親朋捐款下成立一個組織，設立名為FarmLink的網站，聯繫農民與食品銀行。迄今他們已從俄勒岡州一個農場把要銷毁的5萬個洋葱運往洛杉磯再分發到食物銀行，運費由該組織支付。他們還從加州一農場購買1萬隻雞蛋，然後租了一輛卡車，將雞蛋運往一間大型食物銀行。FarmLink的學生又會致電百計農場尋找多餘食物。不過農民指，他們目前的損失已超過政府補貼，若商業活動持續停止，他們的問題難以解決。

（紐約時報/CNBC）

（抗疫新階段）