隨從確診新冠病毒 特朗普緊張

【明報專訊】美國白宮昨證實，一名跟總統特朗普及其家人有密切接觸的美國海軍成員確診感染新型冠狀病毒，但強調特朗普及副總統彭斯事後檢測呈陰性，健康很好。
美國有線新聞網絡昨率先報道消息，稱事件令人關注特朗普會否受感染。確診的軍人是分派白宮的精銳部隊，擔任特朗普的隨從。CNN引述消息稱，特朗普周三得悉後不高興，然後自己接受檢測。報道稱，該名軍人周三早上出現病徵，特朗普身邊人確診的消息惹來白宮一陣騷動。白宮目前使用快速測試，15分鐘有結果，數名白宮職員接受檢測。白宮未有實行嚴格的社交距離措施，亦只有很少職員戴口罩。
美國華盛頓州瓦拉瓦拉郡（Walla Walla）周二（5日）發表聲明，稱接獲社區內出現「新型冠狀病毒派對」的報告，即未受感染者與感染者混在一起，試圖感染病毒。這做法一般被認為是為了康復後獲得免疫力，當地衛生官員狠批「不可接受且不負責任」，但周三晚改口稱未有證據顯示出席者是刻意想染疫。
華盛頓州接「新冠病毒派對」報告
該郡社區健康部門主管德博爾特（Meghan DeBolt）周二表示，官員近日調查確診病例的接觸史時，有25人聲稱曾參與「新型冠狀病毒派對」，但未知何時舉行。她批評出席者危害公共健康，令社區抗疫努力倒退，並計劃爭取執法部門打擊這類派對。
惟她周三晚撤回有關言論，稱官員仍在聽取有感染者在場的派對報告，但沒證據表明出席聚會後受感染的人是刻意想染疫。該郡有肉類加工設施出現大規模爆發，當局最近數周致力控制疫情，但憂慮會有更多民眾厭倦居家令並參與這類社交活動。
截至周三，華盛頓州有近1.6萬宗新冠肺炎確診個案，包括870人死亡。
懷疑出席者刻意感染以獲免疫
隨着通過抗體檢測讓有免疫力的人率先復工的概念出現，專家憂慮或會有人刻意感染病毒，有如以前的「水痘派對」一樣，但新型冠狀病毒仍有許多未知之數，包括康復後會否產生足以避免二次感染的免疫力、或可持續多久等。