隨從確診新冠病毒 特朗普緊張

美國有線新聞網絡昨率先報道消息，稱事件令人關注特朗普會否受感染。確診的軍人是分派白宮的精銳部隊，擔任特朗普的隨從。CNN引述消息稱，特朗普周三得悉後不高興，然後自己接受檢測。報道稱，該名軍人周三早上出現病徵，特朗普身邊人確診的消息惹來白宮一陣騷動。白宮目前使用快速測試，15分鐘有結果，數名白宮職員接受檢測。白宮未有實行嚴格的社交距離措施，亦只有很少職員戴口罩。

美國華盛頓州瓦拉瓦拉郡（Walla Walla）周二（5日）發表聲明，稱接獲社區內出現「新型冠狀病毒派對」的報告，即未受感染者與感染者混在一起，試圖感染病毒。這做法一般被認為是為了康復後獲得免疫力，當地衛生官員狠批「不可接受且不負責任」，但周三晚改口稱未有證據顯示出席者是刻意想染疫。

華盛頓州接「新冠病毒派對」報告

該郡社區健康部門主管德博爾特（Meghan DeBolt）周二表示，官員近日調查確診病例的接觸史時，有25人聲稱曾參與「新型冠狀病毒派對」，但未知何時舉行。她批評出席者危害公共健康，令社區抗疫努力倒退，並計劃爭取執法部門打擊這類派對。

惟她周三晚撤回有關言論，稱官員仍在聽取有感染者在場的派對報告，但沒證據表明出席聚會後受感染的人是刻意想染疫。該郡有肉類加工設施出現大規模爆發，當局最近數周致力控制疫情，但憂慮會有更多民眾厭倦居家令並參與這類社交活動。

截至周三，華盛頓州有近1.6萬宗新冠肺炎確診個案，包括870人死亡。

懷疑出席者刻意感染以獲免疫

隨着通過抗體檢測讓有免疫力的人率先復工的概念出現，專家憂慮或會有人刻意感染病毒，有如以前的「水痘派對」一樣，但新型冠狀病毒仍有許多未知之數，包括康復後會否產生足以避免二次感染的免疫力、或可持續多久等。

（紐約時報/衛報）

（抗疫新階段）