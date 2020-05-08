巴西單日確診破萬 市長向全球求援

部分大城市周二起封城

巴西周三累計確診個案超過12萬宗、8536人死亡。衛生部長泰奇（Nelson Teich）稱部分疫情重災區或要封城。巴西流行病學機構Fiocruz建議大都會里約熱內盧封城。雖然大部分州份已下令禁止非必要商店營業，但居民仍可自由流動。巴西目前只有幾個地方全面封城，東北部馬拉尼昂州（Maranhao）首府聖路易斯（Sao Luis）周二成首個封城的大城巿，塞阿拉州（Ceara）首府佛塔雷莎（Fortaleza）亦在周五跟隨實施。

屢被批評淡化疫情的巴西總統博索納羅周二（5日）表示，死亡人已連續多天減少，顯示「最壞情况已過」，但數小時後官方公布的死亡人數回升，周三更錄得破紀錄的確診及死亡數字。總統府周三表示，59歲總統發言人巴羅斯（Otavio do Rego Barros）亦確診新冠肺炎。

亞馬遜州首府重災

面對疫情加劇，巴西醫療系統已瀕崩潰，亞馬遜州首府瑪瑙斯市成「重災區」，市長維爾吉利奧（Arthur Virgilio）已發送影片及致函全球21名領袖，包括美國總統特朗普、德國總理默克爾和法國總統馬克龍等，請求提供資金和醫療設備。他說，亞馬遜州面積超過德國4倍，但只有一個深切治療部，瑪瑙斯的醫院要用冷凍卡車存放屍體。亞馬遜州累計逾8100人確診、逾600人死亡，死者當中459人在瑪瑙斯。

（路透社/法新社/衛報）

（抗疫新階段）