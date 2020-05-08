抗體藥物最快今夏推 有望填補疫苗真空期

FDA前局長戈特利布（Scott Gottlieb）上月初在《華爾街日報》撰文，指出抗體藥物的科學原理與臨時用於治療重症患者的血漿療法相同，但後者依賴康復者捐出充滿抗體的血漿，抗體藥物則是合成並可大量生產。哈佛大學傳染病學家馬拉斯科（Wayne Marasco）指出，單一劑量的抗體藥物就有可能起到治療作用，或預防感染數個月。

美藥廠下月人體試驗

美國藥廠Regeneron Pharmaceuticals周二（5日）表示，將於下月開始人體試驗，測試抗體「雞尾酒療法」對高風險群體的治療及預防效果，希望於今夏末或初秋推出療法，並生產出數十萬劑。另一美國藥廠Vir Biotechnology同樣計劃於今夏展開抗體療法人體試驗。科學期刊《自然通訊》周一發布的報告顯示，荷蘭烏特勒支大學研究團隊製造出成功中和新冠病毒的單株抗體「47D11」，亦為抗疫帶來希望。

（華盛頓郵報/華爾街日報）

（抗疫新階段）