駱馬抗體可遏新冠病毒 學者研注入人體可能

新型冠狀病毒等病毒表面有棘突蛋白（spike protein），能結合人類等宿主細胞表面的受體，繼而入侵細胞令宿主受感染。研究發現，人類對新冠病毒只產生一種抗體，其分子結構由「重鏈」和「輕鏈」兩部分組成，外形呈Y形。駱馬則產生兩種抗體，其中一種大小及組成均與人類相似，另一種的大小則只有人類抗體的四分之一。人類抗體無法有效結合病毒的棘突蛋白，但較細小的駱馬抗體則可做到這點，因此更有效中和病毒。過去10年，科學家曾在人類免疫力缺乏病毒（HIV）及流感等研究中，利用駱馬抗體尋找新療法。

駱馬抗體細小 「靠黐」中和病毒

比利時牧場的4歲朱古力色駱馬溫特（Winter）是這次研究的「明星」。這項研究在2016年開始，研究團隊原本是想尋找會否有抗體能中和不同類型的冠狀病毒。他們將SARS及MERS病毒的棘突蛋白注入當時只有9個月大的溫特體內，然後分析其血液樣本，最終發現有兩種抗體分別有效針對SARS及MERS。新型冠狀病毒疫情今年初爆發後，他們估計可中和SARS病毒的駱馬抗體或同樣能識別新冠病毒，並將兩個可阻礙SARS病毒的駱馬抗體連接以產生新抗體，最終發現新抗體有效結合並中和新冠病毒。

人體試驗仍需假以時日

有份撰寫研究報告的比利時根特大學分子病毒學家塞倫斯（Xavier Saelens）指出，駱馬抗體較容易操控，可與人類等其他抗體連接或融合之餘保持穩定。報告另一名作者、得州大學奧斯汀分校研究生沃拉普（Daniel Wrapp）亦指出，鯊魚也具有較小的抗體，但「並非很好的實驗對象，不及駱馬和藹可親」。研究人員希望未來可將這種抗體注入未受感染的人體內，如醫護人員等，讓他們免受感染，但估計這種保護效果並不永久，注射一次或只持續一至兩個月。比利時研究人員現時才開始對倉鼠作臨牀前試驗（preclinical trial），要作人體試驗仍有一段距離。

研究報告周二（5日）刊於國際權威期刊《細胞》（Cell）。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）