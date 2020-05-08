涉事工廠屢起事故 政府疑縱容外資

【明報專訊】印度安得拉邦的工業部長雷迪（Goutam Reddy）指出，這次氣體泄漏事故中大多數死者是駕車期間暴斃，或是站在住所露台時失去知覺而從所在位置跌下來，亦有人在睡夢中陷入昏迷。這次事故死傷者的照片，令人勾起1984年在印度博帕爾市（Bhopal）發生、造成數千人即時死亡的嚴重氣體泄漏事件。
1984年12月3日凌晨，博帕爾市美國聯合碳化物屬下的聯合碳化物（印度）有限公司（UCIL）農藥廠泄漏異氰酸甲酯（Methyl Isocyanate）氣體，近4000人隨即死亡，近50萬人受傷或不適。後來有約1萬人死亡亦被指與該次氣體泄漏事件有關，那次事故是全球最嚴重的工業災難之一。
當地工會與政界人物表示，涉事化工廠，過去經常發生事故。該工廠早年日久失修，1961年開設後經多次併購與轉手，1997年由LG購下投資。
居住現場附近的印度前財政官員薩瑪（EAS Sarma）批評，無論是美國聯合碳化物還是LG的化工廠一直管理不當，但近年來中央政府為了吸引外資，有意無意對外資企業放寬環評與工業安全標準，一再釀成無法挽回的災難。他稱，LG工廠一直都有問題，但十幾年沒有改善，但政府卻照樣發給他們擴建執照。