涉事工廠屢起事故 政府疑縱容外資

1984年12月3日凌晨，博帕爾市美國聯合碳化物屬下的聯合碳化物（印度）有限公司（UCIL）農藥廠泄漏異氰酸甲酯（Methyl Isocyanate）氣體，近4000人隨即死亡，近50萬人受傷或不適。後來有約1萬人死亡亦被指與該次氣體泄漏事件有關，那次事故是全球最嚴重的工業災難之一。

當地工會與政界人物表示，涉事化工廠，過去經常發生事故。該工廠早年日久失修，1961年開設後經多次併購與轉手，1997年由LG購下投資。

居住現場附近的印度前財政官員薩瑪（EAS Sarma）批評，無論是美國聯合碳化物還是LG的化工廠一直管理不當，但近年來中央政府為了吸引外資，有意無意對外資企業放寬環評與工業安全標準，一再釀成無法挽回的災難。他稱，LG工廠一直都有問題，但十幾年沒有改善，但政府卻照樣發給他們擴建執照。

（CNN/衛報）