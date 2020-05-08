印度化工廠漏毒氣 最少13死

1000人送院 民眾暈倒失意識

事發於當地時間凌晨約3時，涉事化工廠由南韓LG化學（LG Chem）子公司LG Polymers營運，該廠所在的維瑟克伯德納姆及周邊地區有約500萬人生活。民眾在3時半投訴後警方到場，但因憂慮中毒而很快就撤退，隨着氣體擴散，民眾亦慌忙逃離住所。社交網站有人上載民眾在街上暈倒、失去意識的照片，亦有口吐白沫的牛癱倒在地上的照片。《印度時報》指多達5000人不適，有居民表示有呼吸問題、身上出疹和眼睛疼痛。

事件影響化工廠方圓5公里範圍，化工廠半徑約3公里範圍易受傷影響，官員疏散附近地區民眾，有衛生官員稱最少1000人被送院。有醫生向《印度時報》稱，大批人湧進醫院求醫。地方官員指初期控制氣體泄漏的工作不成功，但當地傳媒指情况其後已受控。《衛報》指受影響地區有最少1個新冠病毒患者收容區。

封城工廠閒置 氣體化學反應

該邦的污染控制委員會的高級官員指這次泄漏的氣體是苯乙烯，表示正了解苯乙烯對事件中吸入這化學物人士的長期影響。官員呼籲人們用濕布遮臉保護自己。當地高級警官拉尼（Swaroop Rani）指事件是因封城措施，導致化工廠閒置而起：「由於封城令氣體留在容器裏，這導致化學反應，在容器內產生熱力。氣體泄漏正是源於此。」

LG化學發聲明確認化工廠因封城而沒運作，但正準備重開。聲明指廠內有維護人員，有夜班員工發現泄漏問題後作報告，泄漏情况已受控，公司將調查事件。安得拉邦的工業部長雷迪（Goutam Reddy）稱，工廠似乎未有遵循適當程序和指引。

事發後，LG化學股價周四下跌近2%。公司稱正調查事件。LG化學在韓國製造智能電話熒幕的工廠2012年爆炸，造成8死3傷。

（法新社/BBC/衛報）