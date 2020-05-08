拆局：委反對派地盤不穩 美投鼠忌器

中情局策劃拉美政變有前科

美國一向視拉美為後院，自古巴1959年加入共產主義陣營後，美國一直試圖推翻古巴。1960年中情局（CIA）招募1400名古巴流亡者秘密特訓，翌年4月發動襲擊在豬灣登陸，圖與美國裏應外合，結果大敗，華府拒增援，結果過百人死亡，逾千人被俘。當年行動失敗的其中一個原因便是美國高估古巴國內對卡斯特羅的不滿，以為會促成古巴國內起義。

美國此後積極提防拉美國家加入共產主義陣營，例如支持巴西軍方1964年推翻民選政府，1973年更支持智利獨裁者皮諾切特發動政變。2002年，委內瑞拉發生軍事政變，企圖推翻時任左翼總統查韋斯，被指是中情局暗中策劃。華府官員以至後來解密文件皆顯示，小布殊政府早在2001年底已知情。

美國撐瓜伊多已是公開秘密，據《華爾街日報》報道，2019年1月10日瓜伊多自行宣布出任「臨時總統」前一晚，曾接到美國副總統彭斯的電話，彭斯承諾美國將會支持他。早在2018年9月，《紐約時報》便引述華府消息和委內瑞拉前軍官消息報道，指部分委內瑞拉軍官嘗試接觸美方，尋求支援政變推翻總統馬杜羅，雙方2017年秋開始接觸。報道指華府最終拒絕出手，理由是認為尋求政變的軍官不大可能是恢復民主的理想人選。

明報記者