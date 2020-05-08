僱傭兵公司老闆推銷政變計劃 稱華府知情

《華盛頓郵報》周四（7日）引述逾20名知情人士報道，瓜伊多去年已研究藉由武裝行動發動政變，推翻馬杜羅政府，並游說華府支持，但疑憂成馬杜羅拘捕他的口實而作罷。去年8月，瓜伊多成立秘密「戰略委員會」，並任用2013年遭驅逐離國、流亡美國邁阿密的政治顧問倫東（Juan Jose Rendon）領導。倫東向《華郵》稱，委員會曾與法律專家商討綁架馬杜羅的可能性與合法性，到去年9月，委員會代表在美國邁阿密比斯開灣一處秘密地點，與古德羅會面。倫東稱，委員會已和不少潛在合作伙伴見面，但對方要求多達5億美元（39億港元）報酬而作罷。古德羅則向他們推銷自付盈虧的計劃，聲稱旗下已有800人準備好潛入委內瑞拉，鏟除馬杜羅和其親信，助瓜伊多正式就任。行動尾款約為2.12億美元（約16.5億港元），可由未來委國的石油收益支付。

金錢問題與委反對派鬧翻

去年10月，雙方就有關計劃簽協議，古德羅須在45天內做好行動準備。惟其後古德羅除了未能證明他已建立行動的資金管道，其800人團隊亦未見影蹤，他亦要求瓜伊多一方支付150萬美元（約1170萬港元）訂金。雙方關係迅速惡化。

古德羅10月10日曾向倫東發信息，聲稱華府對他參與計劃「完全知情」。到11月初，雙方再在邁阿密商談時爆發爭拗，倫東稱和其他委員會成員均視該計劃已胎死腹中。本周日政變前數天，倫東接獲古德羅的代表律師來信，要求支付1.45億美元（約11.3億港元），令部分反對派人員憂古德羅準備公開去年雙方的討論，而馬杜羅或以此為由拘捕瓜伊多。倫東聲言為周日的政變行動感震驚，「我想，這些人瘋了嗎？他們正勒索我們。」

（華盛頓郵報）