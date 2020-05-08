特朗普捲「委國政變」 華府否認 促放國民

委內瑞拉周日宣稱當日凌晨有僱傭兵乘快艇到委內瑞拉，當局殺死8人並拘捕2人；及至周一（4日）馬杜羅宣布拘捕13人，包括兩名美國人。電視台周三播被捕美國人登曼 （Luke Denman）招供片段。他聲稱，在1月初飛抵哥倫比亞，負責在哥國城市里奧阿查（ Riohacha）附近訓練委內瑞拉戰鬥人員，該處位於委國邊境以西約89公里。登曼稱他們計劃潛入委國首都加拉加斯，先奪取機場控制權，並與通訊塔聯絡，然後安排飛機前來將馬杜羅送到美國。

圖潛首都 僱傭兵稱特朗普指使

34歲的登曼2006年至2014年間曾於美國陸軍服役，為保安公司白銀公司（Silvercorp）工作。該公司由前美國綠扁帽成員古德羅（Jordan Goudreau）營運。與登曼一同被捕的另一美國人是41歲男子貝里（Airan Berry）。委內瑞拉表示會尋求引渡古德羅，馬杜羅稱白銀公司與委國反對派領袖瓜伊多簽訂合約，美國總統特朗普則是行動的直接負責人。

事發至今瓜伊多一直聲言不知情。不過，古德羅周日曾拍片承認派出60人行動小組，旨在推翻馬杜羅和解放委內瑞拉。他當時堅稱政變「正在進行」，但委國反對派違背協議，他決定繼續行動，強調決定與金錢無關，而是為了「解放」委內瑞拉，「世界承認了一個人（瓜伊多）為委國總統，所以他們僱用我來將奪權的另一個人（馬杜羅）逮捕。」

古德羅曾在美國陸軍服役15年。2012年國防部曾就古德羅為妻子收取的6.2萬美元的房屋津貼而展開刑事調查，但最終沒有起訴。他於2018年成立白銀保安公司，去年2月受僱為英國富商布蘭森在哥倫比亞邊境主辦的委內瑞拉援助音樂會上負責保安工作，其後與叛變的前委國少將阿爾卡拉（Cliver Alcala）接觸。

古德羅向《華郵》提供去年10月16日在華盛頓與瓜伊多透過視像會議簽訂協議時的秘密錄影，而他提供的7頁協議文件則有瓜伊多及另一反對派官員韋爾加拉（Sergio Vergara）簽名作實，堅稱瓜伊多等人深信自己將成功奪權。古德羅亦指出，自己曾透過美國副總統彭斯的一名幕僚尋求美方支援計劃，惜並未成功。

（BBC/衛報/華盛頓郵報）