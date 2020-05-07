撇開聯合國 美單方面擬月球開採協定

有關協定暫名為「阿耳忒彌斯協定」（Artemis Accords），是參考美國太空總署（NASA）計劃2024年派人重返月球、此後在月球南極建立「可持續存在」的「阿耳忒彌斯計劃」命名。特朗普政府和其他航天國家都視月球為關鍵戰略資產，月球有長期的科研價值，並有助未來的火星任務。

美國是1967年簽訂的《外太空條約》成員之一，條約表明月球及天體不會因領土主張等方式而被佔用。消息人士指構想中的月球安全區並沒違反上述條約， 因其並非一種領土主張，安全區的設立是容許太空參與者之間協調而毋須宣稱領土主權。消息人士稱：「這想法是如果你要接近其他人行動的範圍，而對方在周邊宣稱有安全區，你就要事先通知對方，諮詢並找出如何令你可行動而各方都安全的方法。」

准企業擁開採資源財產權

草擬的協定亦會根據國際法提供框架，讓企業擁有所開採得到的資源。2015年美國曾制定法例，賦予企業擁有外太空所開採資源的財產權，但國際社會並沒相同法律。

華府將會與盟友正式商討協定，又會與那些對開採月球「志同道合」的國家對話。有高級政府官員透露，協定是華府放棄聯合國相關條約程序的計劃一部分，改為跟「志同道合」國家達成協議，是因為透過聯合國制訂條約程序漫長，與非航天國家合作並沒效益。俄羅斯並不在美國初期伙伴之列，消息指因為俄羅斯近期對美國間諜衛星採取威脅行動，美國防部日漸認為俄方懷有敵意。

各國日漸視為太空為新軍事領域，美國領導的協議亦象徵NASA作為美國外交工具的角色增加，預計亦會在中國等太空競爭對手之間引起爭議。

（路透社）