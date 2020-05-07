政治凌駕科學 英失遏疫先機 早棄追蹤圍堵封城太遲 死亡超意國全球第二

除了衛生部數字，英國國家統計局（ONS）亦會計算在護理院及社區的死亡個案，其最新公布的數據顯示，截至本月2日，英格蘭和威爾斯有2.96萬人死於新型冠狀病毒。加上蘇格蘭和北愛爾蘭的官方數字後，全國死亡人數超過3.2萬人。外相藍韜文（Dominic Raab）周二表示，各國計算死亡人數方法不同，不適宜作國家之間的比較。

專注脫歐 約翰遜屢缺席抗疫會議

世衛1月30日將新型冠狀病毒列為「國際公共衛生緊急事件」，英國則於翌日證實首兩宗確診個案，患者均為中國公民。惟約翰遜2月初仍在發表慶祝脫歐的演說，後來有報道揭發他當時缺席多場商討抗疫對策的「內閣辦公室簡報室」（COBRA）會議。英國政府的抗疫決定一直被批缺乏透明度，例如COBRA會議是秘密舉行，而且政府參考「緊急事件科學顧問小組」（SAGE）的科學建議，但一直未有公開小組成員名單，直至有傳媒披露成員身分，包括約翰遜的高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）等，惹來政治影響之嫌。

專家小組3月初預警八成人口染疫

該小組之下再有3個專家小組，分別研究病毒本身、利用模型推算傳播，以及從行為科學考慮限制措施。負責模型估算的小組3月2日已警告，當時國內「已極可能出現持續的傳播」，若不採取嚴格措施或會有近八成人口受感染。翌日記者會上，首席醫療主任惠蒂（Chris Whitty）雖有提及有關估算，但約翰遜仍只建議民眾多洗手，又稱自己探訪醫院時有跟每個人握手。有SAGE成員向《衛報》表示，當時的政治信息已跟科學建議出現分歧。

當局在3月12日透露已結束抗疫計劃首階段，由通過檢測和追蹤接觸者以圍堵病毒，改為紓緩策略，要求所有出現症狀者自我隔離一周，但社交距離措施及停課安排等仍在考慮。不少評論認為，當局一開始就不應放棄圍堵策略。首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）在13日提出「群體免疫論」，即讓全國六成人口感染並痊癒以產生免疫力，長遠保護整個社區，引起極大爭議。當時英國有近800宗病例，許多大型活動仍在進行。與此同時，意大利、法國和西班牙相繼封城，德國則採取嚴格社交距離措施並推行大規模檢測及追蹤。政府其後多次強調群體免疫只是科學概念，並非抗疫計劃一部分。SAGE成員梅德利（Graham Medley）認為英國與別不同的抗疫反應，或有部分原因在於其準備工作及模型估算均建基於流感大流行。

財政官員憂經濟影響 遲封城

一份由倫敦帝國學院流行病學權威專家弗格森（Neil Ferguson）帶領的研究，被外界視為扭轉英政府抗疫態度的關鍵。這份3月16日發表的報告推算，若繼續採取紓緩而非圍堵策略，國民保健服務（NHS）將超負荷，或導致25萬人死亡。之後一周，政府內部就應否封城出現激烈辯論，有消息人士稱當時仍有官員討論群體免疫，夏國賢則在緊急會議上引用模型估算數字力爭封城，但有財政官員憂帶來沉重經濟影響。有衛生部官員認為當時大家都明白封城勢在必行，但一直爭辯何時實施，終浪費不少時間。這段期間民眾生活如常，直至20日當局才下令關閉學校、酒吧、食肆和其他社交場所，於23日實施封城。

約翰遜暗示下周一部分措施鬆綁

《每日電訊報》亦引述MI6前高級官員稱，情報機關在疫情初期就質疑中國隱瞞疫情，並警告英政府「不要相信北京的主張」。英國尚未宣布放寬限制措施的日期。首相約翰遜昨表示，將於周日發表聲明，暗示會在下周一放寬部分封鎖措施。

（衛報/法新社/每日郵報）

（抗疫新階段）