美研究：變種病毒歐美流行 傳染性更高

學者憂進一步變異 影響研製疫苗

該報告是基於分析德國公私營機構「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）收集全球逾6000個新冠病毒序列的收據而來，當中發現有14種變異，這些變異關乎病毒的刺突蛋白，影響病毒進入宿主的能力，當中具有名為D614G變異的病毒變種成為歐美主流變種。

研究員指出新變種的新冠病毒2月初開始在歐洲傳播，並在3月擴散至全球各地如美國和加拿大。報告指不少出現新變種病毒的地方，它傳染的人數都遠多於此前來自中國武漢的類型。變異病毒更在部分國家成為唯一流行的類型，這顯示病毒複製得更好，更具傳染性。

美國杜克大學和英國謝菲爾德大學亦有協助這份發表於BioRxiv的報告，該網站讓學者的研究在同儕評審之前發表，以加快科學家在新冠病毒疫苗和治療的合作。

（洛杉磯時報/CNBC）

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