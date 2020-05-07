美抗疫小組變陣 着眼重啟經濟

特朗普留在白宮數周後，周二首次跨州到亞利桑那州鳳凰城視察一間口罩生產工廠，他只戴了護目鏡，沒有按規定戴口罩。他向記者確認白宮抗疫工作組將退下來，說：「彭斯與工作小組表現很好，但我們現在把目光放在有點不一樣的形式，就是安全與開放國家，我們可能會為此專設不同團隊。」被問到是否抗疫「任務完成」，特朗普說：「不，疫情結束才算任務完成。」他承認重啟經濟「或令部分人受到嚴重影響」，但強調國家必須盡快重新開放。

目前許多州份已重啟商業活動。哥倫比亞大學研究團隊周一發表報告指出，即使個人之間的接觸率只有少許增加，也會導致疫情反彈，並預測每日新增逾6.3萬確診及2443人死亡。據聯邦緊急事故管理總署（FEMA）本周的報告預測，至6月1日每日新增確診個案會達20萬宗，遠超現時每日增約2.5萬宗，死亡人數也增至每日逾3000，但官員其後稱報告不完整。《華盛頓郵報》與馬里蘭大學合作所做的民調顯示，大多數美國人仍對解封感憂慮，有78%對在餐廳坐下用膳感不安。

美媒：特朗普女婿小組採購物資碰壁

另外，《紐約時報》及《華盛頓郵報》昨引述消息人士報道，負責帶領工作小組協調醫療物資供應的特朗普女婿庫什納，從私募基金和顧問公司招攬一班欠缺政府採購經驗的年輕志願者加入，包括負責替全國醫院搜羅個人防護裝備，有志願者向眾議院監督委員會透露，由於小組成員欠缺採購、醫保經驗，又不熟悉食品及藥物管理局的規定，故在協助政府取得個人防護裝備上處處碰壁。

（華盛頓郵報/BBC/法新社）

（抗疫新階段）