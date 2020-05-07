外遊模式勢變 航空旅業復蘇路艱

瑞安航空老闆：空置座位是白癡想法

根據目前的社交距離建議方案，航空公司或被迫空出中間的座位。IATA估計，在其取樣的122間航空公司中，只有4間有力在這情况維持收支平衡，這或促成業界併購潮，而加價可能是「無可避免」之舉。IATA行政總裁Alexandre de Juniac解釋，大部分航班要最少坐滿七成才能回本，如果被迫騰空座位，航空公司要不暫停飛行，要不只能加價50%。瑞安航空老闆奧利里（Michael O'Leary）批評，要求空置客機中間座位是「白癡想法」。

旅遊業界對前景也不樂觀，相信營運模式也會有所改變。泰國旅行社協會副主席Pornthip Hirunkate相信，旅客將更傾向小團體或個人化旅行團。西班牙有導遊則估計，旅客會遠離繁囂海灘，改到更清靜的內陸山脈。

旅客訂房業巨頭Airbnb周二亦宣布裁員約1900人，相當全公司1/4。該公司原先還籌劃上市，但如今前景看淡，行政總裁切斯基承認，即使未來民眾總會恢復旅行，但模式勢有改變，公司預期旅客將偏好較低價親民的選項，因此將縮減投資豪華房地產。

（綜合報道）

（抗疫新階段）