外遊模式勢變 航空旅業復蘇路艱

【明報專訊】航空業是新冠肺炎疫情下其一最受打擊行業，大部分航空公司的客機在封關封城下根本無法運作，但即使疫情回穩，業界要雨過天青也不容易。國際航空運輸協會（IATA）警告，航班未來重飛後初期會因需求減少而票價下降，航空公司要待乘客人數回復正常，才有機會重新加價，估計最快要到2021年才會發生。如果航空公司須因應社交距離要求，機艙中間座位保持空置，其盈利能力勢受重創，屆時可能亦要加價最少五成。
瑞安航空老闆：空置座位是白癡想法
根據目前的社交距離建議方案，航空公司或被迫空出中間的座位。IATA估計，在其取樣的122間航空公司中，只有4間有力在這情况維持收支平衡，這或促成業界併購潮，而加價可能是「無可避免」之舉。IATA行政總裁Alexandre de Juniac解釋，大部分航班要最少坐滿七成才能回本，如果被迫騰空座位，航空公司要不暫停飛行，要不只能加價50%。瑞安航空老闆奧利里（Michael O'Leary）批評，要求空置客機中間座位是「白癡想法」。
旅遊業界對前景也不樂觀，相信營運模式也會有所改變。泰國旅行社協會副主席Pornthip Hirunkate相信，旅客將更傾向小團體或個人化旅行團。西班牙有導遊則估計，旅客會遠離繁囂海灘，改到更清靜的內陸山脈。
旅客訂房業巨頭Airbnb周二亦宣布裁員約1900人，相當全公司1/4。該公司原先還籌劃上市，但如今前景看淡，行政總裁切斯基承認，即使未來民眾總會恢復旅行，但模式勢有改變，公司預期旅客將偏好較低價親民的選項，因此將縮減投資豪華房地產。