歐洲多國商協作 盼暑假重啟旅遊 低風險國家互開邊界 「旅遊氣泡」成趨勢

波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞昨宣布於15日互開邊界，建立一個波羅的海「旅遊氣泡」。這將是全球出現新冠肺炎疫情大流行導致各國封關後，第一個同類互相重開關口的例子。立陶宛總理斯克韋爾內利斯（Saulius Skvernelis）說：「我們認同3個波羅的海國家都適當控制新冠病毒擴散，亦互相信任對方的醫療體系。」他說，外國人進入該區，仍將需要自我隔離14天。

德國聯邦旅遊專員巴賴斯（Thomas Bareiß）向德國《每日鏡報》透露，政府正和其他國家商討暑假的旅遊安排。他表示，如果疫情繼續受控，當局有機會在4至8星期後放寬旅遊限制，讓民眾可以出國旅遊，特別是個案同樣下跌的鄰國，主要是駕車可達的國家如法國、奧地利、比利時和荷蘭等，但亦不排除包括希臘著名的小島。

希臘望7月全面開放

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，如果該國本周開始的放寬封鎖措施順利進行，希臘將於7月1日全面開放旅遊市場。世界最大旅遊集團德國途易（TUI）的中國分部近日已恢復其為中國遊客提供的希臘遊套餐。不過，旅遊部長西奥查里斯（Haris Theocharis）表示，放寬旅遊初期會容許陸路旅客而非空中旅客，但開放旅遊的關鍵仍是其他國家，因此必須作外交磋商。他說：「如果德國、俄羅斯或美國政府（繼續）將所有回國者隔離，就沒有遊客會來。」

馬克龍未敢樂觀 稱「言之過早」

意大利每年旅遊收益得2700億歐元（約2.3萬億港元），但受疫情影響，3月大跌95%。文化和旅遊部長弗蘭切斯基尼（Dario Franceschini）表示，雖然政府反對關閉邊境，但仍相信國際旅遊業今夏將大受影響，因此政府傾向加大投資本土旅遊。熱門旅遊點西西里島地方政府撥出7500萬歐元（約6.3億港元）刺激旅遊業，並已開始向國內外旅客提供酒店住宿訂2送1優惠，希望遊客回歸。

法國總統馬克龍態度較為審慎，他周二（5日）表示現時說國民可以出國度暑假實屬言之過早，相信到6月頭情况就會明朗化。他說：「我可以說的是，我們會限制主要國際旅遊，就算是夏天都是。我們會圍繞歐洲，並視乎疫情發展，甚至有可能縮減規模。」

為了協調各國恢復旅遊，世界旅行與旅遊理事會（WTTC）正如G20集團、歐盟等合作，為各國旅遊業界更新指引，並在未來兩星期向各國分發。

（綜合報道）

（抗疫新階段）