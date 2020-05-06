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2020年5月6日星期三
國際新聞
疫下精神健康危機 美求助增9倍 封城孤立焦慮 可致心理創傷
憂染疫惹家人 前線工人壓力大
拒無戴口罩者入店 美保安遭槍殺
五眼聯盟：病毒料源於華市場 實驗室泄漏機率低
法醫院重驗樣本 揭12‧27早現病例
印度空前撤僑 涉近50萬人
俄羅斯‧遙別
反修例報道獲普立茲獎 攝記：港人努力載入史冊
美英5艘戰艦進巴倫支海 觸俄神經
「波羅的海氣管」動工 減依賴俄國能源
與菲總統交惡 電視台遭停牌
委內瑞拉稱拘美籍「僱傭兵 」
紐約聯儲銀行報告：疫症助極端主義崛起
全球籌622億抗疫 美拒參與
靖國神社現「殺掉武漢人」塗鴉
威尼斯．為醫護鼓掌
威尼斯．為醫護鼓掌
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【明報專訊】意大利周一進入第二階段解封，圖為威尼斯的小商戶周一發起鼓掌行動，紀念在疫情之下殉職的醫護。
（路透社）
（抗疫新階段）
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疫下精神健康危機 美求助增9倍 封城孤立焦慮 可致心理創傷
憂染疫惹家人 前線工人壓力大
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