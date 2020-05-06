紐約聯儲銀行報告：疫症助極端主義崛起

西班牙流感疫後德國 納粹黨得票高

德國在第一次世界大戰後陷入嚴重經濟問題，但不是單單經濟環境助長納粹崛起與催生第二次世界大戰。紐約聯儲經濟學家布利克勒（Kristian Blickle）撰寫的這份報告，探討了德國政治體系怎樣應對「西班牙流感」的全球大流行。報告指在兼顧考慮種族、宗教、失業率、右翼得票往績等因素下，在最多人死於流感的城市，社會支出皆相對少，極端右翼納粹黨於1932年和1933年選舉得票相對高。報告指出，「流感死亡本身對極端分子，尤其極端的國家社會主義黨（即納粹黨）得票份額，具強大影響」。報告稱，同類投票模式的轉變不見於共產黨等其他極端政黨。

倖存者對外國人少數族裔反感

報告表示，1918年大流行使年輕人的社會偏好改變，乃至對外國人和少數族裔的反感。他們在那場疫情中較受打擊，「激發出倖存者之間對外國人的反感（就像過去的大流行一樣），驅使選民投向符合這種情緒的政黨」。報告又稱， 「流感死亡與右翼極端分子所贏的選票份額之間的關係，在歷史上曾把中世紀瘟疫歸咎過少數民族，特別是猶太人的地區較強」。

目前新型冠狀病毒危機亦折損了許多人命，造成全球面臨近一個世紀最嚴重的和平時期全球經濟衰退，以及巨大的政治動盪。目前亦正值很多國家皆見民族主義政客冒起，意圖扭轉數十年來國際政經聯繫。報告警告，如果政府未採取足夠行動，疫情或造成持久的社會影響。報告作者寫道：「我們對結果的解釋持謹慎態度。儘管如此，這項研究為大流行病的長期影響的討論提供了新內容。」

（彭博社/華爾街日報/金融時報）

（抗疫新階段）