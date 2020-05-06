美英5艘戰艦進巴倫支海 觸俄神經

冷戰後首次「俄海軍後院」水面行動

美國第六艦隊周一發表聲明表示，今次航行目的是「維護航行自由和展示盟國間合作無間」，且已於上周五知會俄方以免誤解和衍生意外。進入巴倫支海的有3艘美國海軍伯克級驅逐艦——「庫克」號（USS Donald Cook）、「波特」號（USS Porter）與「羅斯福」號（USS Roosevelt），以及快速戰鬥支援艦的首艦「USNS Supply T-AOE 6」，英國方面則出動了護衛艦「肯特」號（HMS Kent）。除「羅斯福」號外，其餘曾參加剛結束的挪威海上反潛軍事演習。

作為俄羅斯國防部與三軍最高指揮及控制中心的國家防衛管理中心周一表示，「北約戰鬥群」於莫斯科時間周一早上7時駛進了巴倫支海，以摩爾曼斯克（Murmansk）附近柯拉灣為基地的俄國北方艦隊隨即監視那些軍艦動向。巴倫支海是北極海的一部分，鄰近俄羅斯和挪威北疆，是俄軍北方艦隊進出的必經之處，被視為俄羅斯海軍後院。美軍水面船艦自冷戰時期的1980年代中葉以後，一直沒在那海域出現過。

俄軍北方艦隊進出必經水域

美國國務院高官上月曾在簡報會表示，全球暖化使北極夏季融冰增加，激發了俄羅斯和中國追逐利益的動機，那將與美國及美方盟友、伙伴起衝突，但特朗普政府的北極戰略是務求北極安全穩定無衝突。

自俄國2014年吞併克里米亞以來，美俄軍事長期緊張。雙方近期依然不時傳遞軍事信息，例如上周，俄國具核攻擊能力的反潛轟炸機遠航巡邏至蘇格蘭。美俄又未談妥明年屆滿的《新削減戰略武器條約》（New START）。

（莫斯科時報/美國廣播公司/日經亞洲評論）