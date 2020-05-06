反修例報道獲普立茲獎 攝記：港人努力載入史冊

普立茲獎（Pulitzer Prizes）突發新聞攝影組的評審稱，路透社攝影團隊獲獎理由是拍得「廣泛和富啟發性的香港相片，展示市民抗議其公民自由受侵犯，以及面對中國政府以捍衛這地區的自治權」。

路透得獎團隊唯一港產攝記

路透社的得獎團隊共11人，當中蕭文超（Tyrone Siu）是唯一港產成員。他自言，自己除了採訪，亦需協調多名前來支援的外籍同事，獎項絕非他一人努力的成果，感謝團隊每位戰友。他又指出，一同見證香港歷史時刻的其他同業一樣值得大家支持和肯定。蕭文超表示，以港人身分報道香港事件而有份獲獎，「是非常特別的事」，又稱可參與反修例運動的報道，是作為傳媒的一項榮譽。

談到示威運動本身，蕭文超說：「過去6個月來，每一個香港人，不少都承受了無法言喻的犧牲和傷痛，有些人甚至已不在身邊，我無法用言語帶來安慰，但希望他們知道，他們的努力歷史會記錄下來，我也相信透過新聞攝影的力量，可以為社會帶來一些改變。」

普立茲獎主管憂新聞自由受攻擊

今屆普立茲大贏家是奪得偵查報道、國際新聞報道獎和評論合共3獎的《紐約時報》，但最高榮譽的公共服務獎是由《安克雷奇每日新聞》與專門跟不同媒體合作調查報道的網媒ProPublica贏得，後者作品刻劃美國阿拉斯加長年受忽視的鄉村地區性暴力案件頻繁問題，背後源於執法人員分佈不均，報道最終促使州政府立法和挹注大筆經費嘗試改善情况。

新冠肺炎疫情對美國傳媒業衝擊甚巨，不少新聞機構因經濟困難被迫要員工放無薪假甚至遣散。今屆普立茲獎原定4月20日公布結果，但因疫情推遲至前日，該獎的行政主管肯內迪（Dana Canedy）說：「在這史無前例的不確定時期，我們仍堅信的是新聞業永不停步，一如急救和醫護人員，傳媒人也會冒險衝往現場。」她又慨嘆客觀事實和新聞自由受攻擊和削弱，但強調傳媒人會繼續追求和傳達必要事實和真相，以捍衛民眾安全和民主制度。

（綜合報道）