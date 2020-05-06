印度空前撤僑 涉近50萬人

印度自3月底起宣布全國封鎖防疫後，所有國際航班亦禁止飛抵當地，致大批在海外就業或求學的國民返家無門。聲明稱，撤僑班機會由周四（7日）起接載僑民返國，駐各地使領館及高級專員公署正擬定撤僑名單，撤離者將須自付旅費，返國後須隔離14天，其後再接受病毒檢測，並按健康情况再作跟進。有國防部官員向法新社稱，已有兩艘撤僑用軍艦分別駛往馬爾代夫及阿聯酋。旁遮普邦特別首席部長西杜（KBS Sidhu）披露外交部文件，稱撤僑展開後的一周內每日平均將有2000人返抵印度各地。

《華爾街日報》昨引述印度官員透露，當局計劃派出14艘軍艦及約400班印航航班接載僑民，首階段預計會在6月中前撤走約19.2萬人，當中約10萬人來自海灣國家，其後數月內會有約20萬至30萬人撤離。部分有迫切撤走需要的國民，例如正失業、工作簽證過期、有緊急醫療狀况等問題者，以及滯留在外的留學生與遊客等可優先離開。官員稱，科威特及阿聯酋亦計劃以民營企業客機協助。

今次料為印度於1990年波斯灣戰爭撤走約17萬僑民以來最大規模撤僑。阿聯酋約有2.3萬印度僑民滯留，該國稱會為印度勞工提供免費病毒檢測，並為確診者支付醫療費用，但不會支付撤僑費用。科威特暫未評論。

僑民匯款支撐國家經濟 全球之首

印度僑民匯款為國家經濟的重要支柱，世界銀行估計，單在2018年，印度僑民匯款額便達790億美元（約6162億港元），為全球之首。《華爾街日報》指出，今次印度大規模撤僑突顯疫情下海灣國家經濟受重挫。除了印度，菲律賓、巴基斯坦、泰國等國亦有數百萬計赴海灣國家謀生的僑民滯留，他們生活環境擠迫惡劣，易受感染，亦因失業導致的經濟問題、各國出入境限制等難以返國。

（華爾街日報）

（抗疫新階段）