法醫院重驗樣本 揭12‧27早現病例

未敢武斷「零號病人」

科恩稱，現在要確定上述男子是否就是法國的「零號病人」還言之過早。他表示，這名患者是來自巴黎市郊博比尼（Bobigny）的43歲男子，他病了15天，其兩名孩子也被傳染病倒，其妻則沒任何症狀。科恩認為當局應繼續調查該男患者的妻子。

科恩指出，該患者患病前沒有到過爆疫地區，稱自己不知道從何處染疫。他的妻子在鄰近戴高樂機場的一間超市工作，旁邊是壽司攤檔，與幾名來自中國的同事很接近，但不清楚這幾名同事是否去過中國。患者妻子表示，常有顧客拿着行李直接從機場來超市。科恩說：「我們在想她是不是無症狀感染者。」科恩稱，已將此事通報國家國家衛生局，並呼籲其他病毒學家重驗醫院內的患者樣本。

法國首批確診新冠病毒個案在1月24日，其中兩人曾到過武漢，另一人則是患者的家人。世界衛生組織昨表示，對於法國早在去年12月已出現新冠病毒個案，並不令人驚訝，認為可能會有更多早期病例被發現，鼓勵其他國家檢查去年底的個案，稱可給予世界有關疫情爆發「一個新和更清晰的畫面」。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）