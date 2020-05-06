五眼聯盟：病毒料源於華市場 實驗室泄漏機率低

說法與美矛盾

五眼聯盟為美英加澳紐5國組成的情報共享同盟。CNN引述一名西方外交官員透露，聯盟內各成員國正整合病毒來源的評估，均認為疫情源頭不大可能是實驗室意外泄漏，很可能是由人類與動物互動時自然發生的感染，惟若中國政府不願合作及提高透明度，則無法完全確定。

另一名聯盟官員則指出，美國稱病毒源自武漢病毒研究所的說法與五眼聯盟目前評估相距甚遠，雖然情報人員未能排除實驗室播毒的可能性，但至今尚未找到證據，亦有可能美國未分享本身的所有情報。

特朗普屢質疑武漢病毒研究所安全措施有漏洞導致病毒外泄。國務卿蓬佩奧周日（3日）受訪時更聲稱，有「大量證據」證明病毒由武漢病毒研究所外泄，但不認為病毒是人造或經基因改造。

美未提供證據

美國國家情報總監辦公室一名高級官員向CNN稱，美國情報界仍在調查源頭，相信病毒來自中國，已掌握支持病毒源自市場及實驗室兩種假設的證據，並同意病毒並非蓄意製成。中國半官方媒體《環球時報》周一發表評論，批評蓬佩奧「毫無根據的指控震驚世界」，斥其扭曲事實。中美暫未回應CNN報道。

世衛公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）周一指出，美國至今未公開相關證據或提交世衛，因此該主張仍屬揣測，並警告應避免將問題政治化，如將之視為追究錯失的調查將難以處理。世衛衛生緊急項目技術主管科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，目前約15,000個完整的病毒基因序列都顯示新冠病毒並非人造，重要的是了解病毒如何傳染人類。

（CNN/衛報）

（抗疫新階段）