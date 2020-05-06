憂染疫惹家人 前線工人壓力大

有屬於全美食品商業工人國際聯會（UFCW）的雜貨店職員表示，擔心自己會受感染或回家後傳染家人，若見到顧客不戴口罩就更加擔憂，尤其看到身邊有同事染疫。該工會代表逾130萬在雜貨店及肉類包裝工廠等工作的工人，但不包括連鎖超市沃爾瑪（Walmart）等非工會公司，截至上月中有近3000名成員直接受疫情影響，包括因出現症狀而須隔離、確診感染及住院，亦有30人死於新型冠狀病毒。

工會主席佩龍（Marc Perrone）表示，曾與多名失眠的雜貨店員工交談，有人感到壓力心情沉重或疲倦。他指雜貨店工人許多都是時薪職員，工資較低，缺相關防疫培訓及個人防護裝備，警覺意識亦不及醫護人員，或會拒絕尋求援助。

美國連鎖藥房Walgreens提供精神健康急救課程，讓數以百計藥劑師和人力資源部門職員學會識別精神健康警號，引導有需要的人尋求協助，並為員工提供5小時的免費諮詢及遙距治療服務。沃爾瑪亦為兼職和全職員工免費提供3節諮詢，和在疫情期提供免費遙距醫療等。

（CNBC）

（抗疫新階段）