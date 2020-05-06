疫下精神健康危機 美求助增9倍 封城孤立焦慮 可致心理創傷

明知要求助 怕中招不敢赴醫院

美國非牟利機構「凱撒家族基金會」3月底的民調顯示，有45%成年人認為疫情損害其精神健康，近兩成人更認為「影響嚴重」。聯邦政府轄下的濫藥及精神健康服務部指出，其災難情緒支援短訊熱線在4月有近2萬宗求助，是去年4月1790宗的逾10倍。網上心理治療公司Talkspace亦表示自2月中起，使用服務的人數上升65%，大多涉及與疫情相關的焦慮情緒，增加的需求幾乎完全符合疫情的地理分佈。來自阿拉巴馬州的輔導員亨德森（Rebecca Henderson）表示，她曾接獲想要自殺的少女求助，對方雖知道自己需要對外尋求支援，但因擔心染疫而不敢到醫院。有支援組織指出，第一波求助的人通常感到焦慮，現時第二波的求助者則感到抑鬱和被孤立，尤其是貧困或處於暴力環境的人。

失業每增1百分點 自殺率升1.6%

疫情帶來的負面經濟影響陸續浮面，令精神健康專家尤其憂慮。有針對2007至2009年經濟衰退的研究推算，失業率每增加一個百分點，自殺率就會上升1.6%。得州的梅多斯精神健康政策研究所藉此建構模型，估計若失業率最終上升5個百分點至接近經濟大衰退的水平，全美或會有4000人死於自殺，另有4800人死於過量濫藥。研究人員強調有關預測並非質疑抗疫措施的必要性，而是希望為醫療系統規劃提供資訊。其他專家及預防自殺組織則避免討論這類大範圍的死亡預測，憂慮引起「傳染效應」，強調自殺成因通常很複雜。

醫保難賠 精神病患支援存積弊

代表逾250個精神健康組織的聯盟4月底宣布，將展開全國行動以應對疫情下自殺問題，聯邦機構國家精神健康研究所亦有參與。惟即使疫情爆發前，美國受精神問題困擾者所獲的支援亦有限。聯邦數據顯示，美國2018年有近兩成的成年人患有精神疾病，但只有不足一半人有接受治療，全國整體自殺率亦自2001年以來增加31%。有專家認為，部分問題在於當局對待精神疾病的方式，和其他身體疾病截然不同。精神病患者往往難獲醫療保險承擔治療費用，有能力負擔的人通常自費接受治療。

分配不均 社區中心捉襟見肘

受疫情影響，資源分配不均、患者難以接觸支援的問題更加惡化。有調查顯示，多間社區精神健康及濫藥中心因疫情面臨財困，其中逾六成更表示或會於不到3個月內用完資金，現已削減部分項目。美國心理學會等15個組織上周三發表公開信，呼籲聯邦政府提供援助，包括拯救財困的社區中心，以及取消部分醫療費用報銷限制，以免阻礙治療師遙距治療患者。國會通過的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」（Cares Act）中，濫藥及精神健康服務部僅獲4.25億美元（約33億港元）的緊急資金。國家心理健康研究所4月初去信國會，估計需要385億美元（約3003億港元）支援治療師及中心，以及100億美元（約780億港元）應對今次疫情。專家認為需採取一系列措施做好準備，包括提供廣泛的精神健康檢查、改善遙距醫療及投入更多聯邦資金。

（華盛頓郵報/衛報）

（抗疫新階段）