委內瑞拉稱粉碎政變 擊斃8「僱傭兵」

內政部長雷韋羅爾（Nestor Reverol）表示，一批「恐怖分子僱傭兵」周日凌晨乘坐快艇從首都加拉加斯以北約32公里的海岸登陸，企圖透過暴力活動和製造混亂，乘機暗殺政府高層和協助發動政變。安全部隊與他們交火，殺死8人並拘捕兩人，搜捕行動仍在繼續。當局稱，其中一艘快艇沉沒，軍方正在海岸搜索。事發的沿海小鎮馬庫托有居民在社交媒體稱，當日凌晨小鎮不斷響起槍聲和爆炸聲，一些居民目睹有十幾名攜帶武器的僱傭兵登陸，並與委內瑞拉軍隊交火。

同日較後時間，委內瑞拉國民衛隊前軍官金特羅（Javier Nieto Quintero）和在美國前綠扁帽成員古德羅（Jordan Goudreau）發表影片，承認向委內瑞拉發動「吉迪恩行動」（Operation Gideon），從哥倫比亞邊境地區派出60名「士兵」經海陸兩路進入委內瑞拉，目標是捉拿馬杜羅政府高層及解放委內瑞拉，並呼籲委內瑞拉士兵加入。金特羅2019年10月曾在美國佛州宣布由前軍官組成「軍事司令部」，目的是要成立軍隊為「過渡政府」提供支持。有聲稱是「吉迪恩行動」成員周日亦發布影片，他們的裝束跟去年4月30日支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）「起義」的武裝人員相似。瓜伊多去年1月自封「臨時總統」，並獲美國等西方國家承認，但一直未能推翻馬杜羅。

哥倫比亞否認涉事

哥倫比亞周日下午稱委內瑞拉的指控沒有根據，質疑委方此舉是「為了轉移民眾視線，掩飾國內矛盾」。瓜伊多亦稱，政府企圖將視線由上周的連番暴力事件上轉移。

（華盛頓郵報／路透社／新華社）