多國復課 以色列禁學童互借筆

【明報專訊】德國、丹麥、越南、韓國等國家隨着國內的新冠病毒疫情緩和，相繼宣布復課。另外，世界宣明會昨發表調查，顯示發展中國家有九成受訪兒童及青少年因疫情停課和不能如常跟親友接觸等，情緒受困擾。
韓國周一宣布，5月13日起從高三開始，不同級別學生分別於20日、27日、6月1日復課。學生上課前一周要每天探熱，上學要戴口罩和保持座位相距最少1米，而學校可選擇安排不同級別分上下班授課。不過部分家長稱仍擔心感染，主張應可自由選擇是否回校。
以色列停課7星期後，八成小學5月3日星期天開始復課。孩子一周上學5天，每天上課5小時；但為擴大學童彼此距離， 一班限最多15至17名學童，即原本一班要分成兩班。此外，學童不得在圖書館拿書，不得互借鉛筆等，玩遊戲亦會避免身體接觸，家長限於學校閘門接送子女。
宣明會：貧窮學童因疫停課感焦慮
另外，世界宣明會在13個發展中國家訪問了101名8至18歲兒童和青少年，發現71%受訪者因停課而感覺孤單。91%受訪者因不知道疫情及各項隔離措施何時完結，令他們感到焦慮、憤怒及擔心。
世界宣明會稱，疫情下貧窮兒童不能如同輩上網接受教育，另有數百萬學童既不能享用學校供應的膳食，父母又因失業等無力餵飽他們。孩子們還因無法如常接觸親友而感到困惑、焦慮，甚至絕望。