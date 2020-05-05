多國復課 以色列禁學童互借筆

韓國周一宣布，5月13日起從高三開始，不同級別學生分別於20日、27日、6月1日復課。學生上課前一周要每天探熱，上學要戴口罩和保持座位相距最少1米，而學校可選擇安排不同級別分上下班授課。不過部分家長稱仍擔心感染，主張應可自由選擇是否回校。

以色列停課7星期後，八成小學5月3日星期天開始復課。孩子一周上學5天，每天上課5小時；但為擴大學童彼此距離， 一班限最多15至17名學童，即原本一班要分成兩班。此外，學童不得在圖書館拿書，不得互借鉛筆等，玩遊戲亦會避免身體接觸，家長限於學校閘門接送子女。

宣明會：貧窮學童因疫停課感焦慮

另外，世界宣明會在13個發展中國家訪問了101名8至18歲兒童和青少年，發現71%受訪者因停課而感覺孤單。91%受訪者因不知道疫情及各項隔離措施何時完結，令他們感到焦慮、憤怒及擔心。

世界宣明會稱，疫情下貧窮兒童不能如同輩上網接受教育，另有數百萬學童既不能享用學校供應的膳食，父母又因失業等無力餵飽他們。孩子們還因無法如常接觸親友而感到困惑、焦慮，甚至絕望。

（華盛頓郵報/東亞日報/以色列時報）

（抗疫新階段）