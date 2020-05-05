澳紐研旅遊氣泡互開邊境 僅允兩國民眾往來 或成疫下新常態

新西蘭總理阿德恩周二將罕有出席澳洲內閣會議，商討重啟旅遊的安排及追蹤確診史手機應用程式等。澳紐兩國謹相隔塔斯曼海，兩國憑執行社交距離及大規模檢測已令疫情受控，新西蘭周一沒有新增個案，是3月16日以來首次；澳洲有6,825宗個案，但疫情已放緩。澳紐兩國、加拿大、新加坡及韓國的貿易部長上周六就重啟必要商務旅遊及貨物的指引達成協議。

紐總理：勿盼國際旅遊會即解封

澳洲總理莫里森上月已透露，他與阿德恩商討設立「旅遊氣泡」讓兩國民眾恢復互訪。新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）在聲明中表示，有關建議在兩周前出現，兩國官員正考慮如何實施。目前，外國人入境澳紐仍要隔離14天，阿德恩稱，不要期望國際旅遊將立即解封。

提振受重創旅遊業

兩國3月因應疫情幾乎完全封關，令旅遊業大受打擊。「旅遊氣泡」雖僅恢復兩國國民往來，但對雙方旅遊業而言幫助不少。旅遊業是新西蘭最大出口產業；旅遊業在澳洲出口產業排第4。美國有線新聞網絡（CNN）引述數據指出，澳洲人佔新西蘭的國際旅客近40%，排榜首，亦佔該國國際旅客消費約24%；至於紐國民眾則佔到訪澳洲的國際旅客約15%，佔澳洲國際旅客消費約6%。

加拿大官員倡「迷你版」解封

CNN指澳紐亦曾討論將「旅遊氣泡」擴充至涵蓋太平洋島國，但阿德恩主張謹慎，因太平洋島國大都未受疫情影響，不應讓對方冒風險。

澳洲國立大學發展政策中心主任豪斯（Stephen Howes）則指出，措施除可助島國的旅遊業，亦有助外勞入境澳紐，並且可產生巨大軟實力，抗衡中國的影響。

其他國家亦參考有關做法。加拿大新不倫瑞克（New Brunswick）有官員在4月24日亦提出類似做法，指居民可挑選一個家庭作互動，實行迷你版旅遊氣泡。

（紐約時報/CNN/路透社）

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