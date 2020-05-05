俄疫情大爆發 普京擴權現暗湧 修憲公投閱兵延期打亂部署 經濟衝擊浮現

俄羅斯昨日公布新增10,581宗確診個案，較前一天的10,633稍為減少，累計總數增至超過14.5萬宗，現時全球第7多。按此趨勢，俄羅斯勢將超過德國、法國甚至英國。

今年是普京輪流以總統和總理身分領導俄羅斯20周年，普京本來打算透過一系列操作鞏固其權力地位，但被今次疫情一一破壞。俄羅斯本來安排於上月舉行全民修憲公投，讓普京可以在2024年任期完結後繼續連任，但受疫情影響，公投已押後。

於首都莫斯科紅場舉行的大型閱兵儀式，是紀念蘇俄在二戰擊敗德國75周年，但《金融時報》認為，閱兵儀式安排在修憲公投後17天，不止是紀念歷史那麼簡單。俄羅斯本來邀請了中國國家主席習近平和法國總統馬克龍等領袖出席，前者彰顯中俄友誼鞏固，後者則顯示歐洲仍需要俄國。如今閱兵儀式延期，普京當日只會獻花和發表全國講話。

普京3月底曾稱疫情完全受控

歐洲3月深陷爆疫危機，當時俄羅斯個案不多，3月25日普京稱政府有能力控疫，就算3周後國內有4.2萬人確診，他仍說情况「完全受控」。直到上周，普京才警告國民「艱辛和困難的道路還在前面」。

俄羅斯多地實施封城隔離控疫，導致地方經濟和工業活動癱瘓，持續封城措施與裁員減薪，已開始觸發一些上街和網上示威。國際油價暴跌亦嚴重打擊俄羅斯外滙收益。俄羅斯央行估計，俄國今年經濟將收縮多達6%。國際油價暴跌原因之一，是普京決定與沙特打價格戰，以打擊美國的頁岩氣開採商， 被視為普京錯誤一着。

中央歸咎地方 民調不滿普京

普京的支持度與國內確診數字成反比。俄羅斯唯一獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）的最新民調顯示，普京3月份的支持度為63%，較2月跌6個百分點，與他在2014至2018年間的超過80%相比明顯遜色。政治風險顧問公司Teneo分析員圖爾薩（Andrius Tursa）說，克里姆林宮試圖將抗疫不力歸咎地方首長，但作用有限。列瓦達中心4月30日一項民調顯示，五成受訪者認為州長等地方官員竭力控疫，比認為普京和聯邦政府有盡力的受訪者多4個百分點；有48%受訪者不滿普京和聯邦政府應對，較不滿地方官的多3個百分點。

民怨似乎開始影響到普京修憲長期執政的如意算盤。一項VTsIOM於3月11日公布的民調顯示，64%民眾支持修憲，但到4月17日的支持度已跌至50%。沃爾科夫說，現在國家出現經濟問題，隨着不滿情緒增加，投票支持修憲者將可能減少。列瓦達中心副總監沃爾科夫（Denis Volkov）說，對普京支持度而言，疫情影響遠不及於經濟問題，政府現在只有幾個月時間，扭轉劣勢。

（金融時報/BBC）

（抗疫新階段）