加拿大禁1500種軍事級攻擊武器

設兩年寬限期

新斯科舍省上月18日發生導致23人死槍擊案，槍手沃特曼（Gabriel Wortman）使用兩支半自動步槍和多支半自動手槍行兇。美國多宗大型槍擊案的槍手皆有使用AR-15等半自動步槍。

杜魯多說：「這些武器設計目的只有一個，就是在最短時間內殺最多人。這類武器在加拿大沒有用，也沒有可容之處。」目前擁有禁令中相關槍械的人及貨主有兩年寬限期，讓他們有時間將之轉售國外或退還生產商。

前總理曾排除強制登記獵槍

魁北克省1989年曾發生嚴重槍擊案，當時槍手闖入一間學校開槍，造成14人死亡。事件促成1995年強制槍支登記的規定，但2012年時任總理哈珀的保守黨政府把獵槍排除在強制登記規定之外。杜魯多在去年競選連任時，承諾加強槍管。

安格斯‧里德研究所（Angus Reid Institute）上周五發布的民調顯示，近五分四加拿大受訪者支持槍械禁令，惟保守黨領袖謝爾（Andrew Scheer）認為，「從守法公民那兒拿走槍械，並不能制止非法獲取槍械的危險罪犯」。

（紐約時報/衛報）