「失蹤」20天 朝媒發相片影片闢謠 金正恩5．1訪化肥廠 神態自若

【明報專訊】朝鮮官方傳媒昨日公開據稱是最高領袖金正恩在五一勞動節當日出席活動的照片和影片，試圖粉碎過去3星期間外界指他病危乃至淪為植物人的謠言。美國總統特朗普表示，他本周末可能與金通電話。
朝中社和《勞動新聞》昨日（2日）報道，金正恩在上周五（1日）為平安南道順川化肥廠剪綵。從配合報道的20餘張照片中可見，金正恩神采飛揚充滿笑容，體態和臉龐絲毫無消瘦憔悴感。他穿上全黑人民服（中山裝），又向天空放氣球，還巡視環境及指導官員。一張他坐在主席台的照片，背景板有「順川化肥工場竣工式 2020年5月1日」字樣。朝鮮中央電視台同日發表相關的影像報道，見到金正恩向群眾揮手，與官員傾談，神態自若。
金與正坐金正恩旁 突顯地位
順川化肥廠是朝鮮關乎保障糧食豐饒與安全的重點民生建設。官媒今年1月初已報道金正恩曾親赴工地視察，其後還有總理金才龍、國務委員會副委員長朴奉珠、國務委員會副委員長崔龍海等高官巡視。今次與金正恩同行的，有其擔任黨中央第一副部長的妹妹金與正、朴奉珠和金才龍等。金與正還直接坐在其右邊第二席，地位明顯不凡。
韓國多次強調朝鮮並無異樣
這是金正恩繼4月11日出席勞動黨中央委員會政治局會議及視察平安南道航空部隊後，事隔20天首次露面。在這三星期間，其動向不明，特別是他執政8年多來首次沒有出席4月15日紀念其祖父的太陽節活動，讓外界出現諸多揣測，包括指他接受心血管手術失誤陷危殆、腦死亡等說法。韓國政府多次強調朝鮮並無異樣，相信金正恩安好。
金正恩任內沒有公開活動最久的一次是2014年。官媒指他觀看當年9月4日的樂團表演後，直至10月14日再持手杖公開活動，那時曾惹來政變等傳聞。謠言屢見不鮮，反映外界對朝鮮情報收集困難而且容易捕風捉影。在首爾的北韓學大學院教授梁茂進評論說，擔當消息人士角色的脫北者及輕視韓國政府聲明的美日韓傳媒，俱有反省必要。然而，亦有朝鮮觀察家表示，因為金正恩癡肥和吸煙飲酒，加上家族有心臟病史，預料關於其健康揣測將會繼續。