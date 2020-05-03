「失蹤」20天 朝媒發相片影片闢謠 金正恩5．1訪化肥廠 神態自若

朝中社和《勞動新聞》昨日（2日）報道，金正恩在上周五（1日）為平安南道順川化肥廠剪綵。從配合報道的20餘張照片中可見，金正恩神采飛揚充滿笑容，體態和臉龐絲毫無消瘦憔悴感。他穿上全黑人民服（中山裝），又向天空放氣球，還巡視環境及指導官員。一張他坐在主席台的照片，背景板有「順川化肥工場竣工式 2020年5月1日」字樣。朝鮮中央電視台同日發表相關的影像報道，見到金正恩向群眾揮手，與官員傾談，神態自若。

金與正坐金正恩旁 突顯地位

順川化肥廠是朝鮮關乎保障糧食豐饒與安全的重點民生建設。官媒今年1月初已報道金正恩曾親赴工地視察，其後還有總理金才龍、國務委員會副委員長朴奉珠、國務委員會副委員長崔龍海等高官巡視。今次與金正恩同行的，有其擔任黨中央第一副部長的妹妹金與正、朴奉珠和金才龍等。金與正還直接坐在其右邊第二席，地位明顯不凡。

韓國多次強調朝鮮並無異樣

這是金正恩繼4月11日出席勞動黨中央委員會政治局會議及視察平安南道航空部隊後，事隔20天首次露面。在這三星期間，其動向不明，特別是他執政8年多來首次沒有出席4月15日紀念其祖父的太陽節活動，讓外界出現諸多揣測，包括指他接受心血管手術失誤陷危殆、腦死亡等說法。韓國政府多次強調朝鮮並無異樣，相信金正恩安好。

金正恩任內沒有公開活動最久的一次是2014年。官媒指他觀看當年9月4日的樂團表演後，直至10月14日再持手杖公開活動，那時曾惹來政變等傳聞。謠言屢見不鮮，反映外界對朝鮮情報收集困難而且容易捕風捉影。在首爾的北韓學大學院教授梁茂進評論說，擔當消息人士角色的脫北者及輕視韓國政府聲明的美日韓傳媒，俱有反省必要。然而，亦有朝鮮觀察家表示，因為金正恩癡肥和吸煙飲酒，加上家族有心臟病史，預料關於其健康揣測將會繼續。

（朝中社/韓聯社/韓國日報/彭博社）