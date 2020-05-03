康復快三成 美准緊急用瑞德西韋

儘管未有全面數據顯示由吉利德科學公司生產的瑞德西韋的功效及安全性，但FDA上周五（1日）授權美國醫院可使用該藥治療重症患者，即血液含氧量低或需要使用呼吸機的病人。總統特朗普聯同FDA局長哈恩及吉利德總裁奧戴在白宮宣布有關許可，奧戴稱公司會捐出150萬瓶瑞德西韋幫助患者，預計足夠治療至少14萬名病人，並會與政府協調優先分發給重災區城市和醫院，而副總統彭斯表示周一（4日）就會開始分發。

福奇：作用清晰顯著

美國抗疫主將、NIAID總監福奇（Anthony Fauci）上周在白宮公布瑞德西韋初步臨牀試驗結果，涉及1063人參與者，結果顯示，使用瑞德西韋的患者康復時間的中位數為11天，對照組則需15天，福奇形容瑞德西韋在縮短康復時間上有「清晰、顯著且積極的作用」。由於注射瑞德西韋可能有副作用，包括肝酵素指數（代表肝功能異常）上升，血壓下降、噁心、嘔吐、出汗、發抖等，FDA已要求藥廠向醫護人員和患者提供相關資訊。

（華盛頓郵報/路透社）

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