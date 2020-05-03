美國防部驗血檢測法 染疫24小時即知

比測鼻咽拭子更快有結果

DARPA的項目原本旨在快速診斷細菌或化武中毒，但疫情爆發後即重新定位。帶領研究的西爾福（Stuart Sealfon）指出，人體受感染後會立即產生相對的免疫反應，新檢測正是偵測身體對新冠病毒的反應，故能比現有追蹤病毒本身的鼻咽拭子檢測更早得到結果。新檢測同樣使用檢查鼻咽拭子的聚合酶鏈反應（PCR）機器，但會追蹤「信使核糖核酸（mRNA）」。西爾福說：「目標mRNA是對病毒感染的免疫反應一部分，其表現水平會因應新冠病毒存在而調節，了解免疫反應是對抗新冠病毒的關鍵。」

現時普遍認知新冠病毒的潛伏期通常是5天左右，患者在這階段具有傳染性，亦是目前鼻咽拭子檢測可偵測到病毒的時機，而新檢測最快可於受感染後24小時偵測到病毒。研究表明新檢測的準確度高於95%，但研究人員強調仍需繼續監察。當局將於一周內向FDA申請緊急使用授權，如獲批准，最快可於本月下旬在美國推行。

新檢測或有助隔離尚未具傳染性的感染者、打破傳播鏈，亦可大幅縮短接觸者的隔離時間，讓他們數天內重返工作。不過，血液樣本比鼻咽拭子更難收集，目前的免下車快速檢測站通常沒配備相關工具，同時亦受制於現有PCR檢測能力限制，但其結果或比鼻咽拭子更準確。英國華威大學教授楊格（Lawrence Young）指出，量度血液樣本較為可靠，有望減少假陰性的問題。

（衛報）

（抗疫新階段）