稱成代罪羔羊 業主組織批搞階級鬥爭

業主組織：不交租成風 物業市場恐崩潰

代表紐約市4000名業主的「社區住屋改善項目」行政總監馬丁（Jay Martin）質疑，發起運動的人妖魔化業主，借今次機會損害業主利益，發動某種階級鬥爭。他表示，未聽聞過有業主打算在目前情况下控告不交租的租戶，業主們反而「被化身為所有問題的代罪羔羊」，而當租戶有錢都不交租成風，整個物業市場就會崩潰。

不少評論亦關注業主面對的財政壓力問題。有業主表示，以密歇根州為例，扣除開支成本，每個單位每月收益只有200至300美元，但業主卻要承擔很多風險，包括樓市波動和有可能面對租霸，甚至因此無法償還按揭而被收樓。彭博社專家則警告，倘若商店租戶因缺乏現金而拒絕交租，店舖物業持有人或會受壓，被迫在按揭還款上違約，這對住宅的業主來說也是一樣，一旦發生這情况，問題會再反映到美國大型銀行的資產負債表上，這些銀行會在貸款上承受巨大損失。

（紐約時報/衛報/彭博社）

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