疫情下百萬計民眾失收入 美爆近90年最大型罷交租運動

隨着失業潮席捲全美，租戶權益組織及社區非牟利組織近期推動一項新的目標，游說政府暫時叫停繳交租金和按揭還款，直至疫情結束。這訴求近期在社交媒體廣受關注，並以#CancelRent的標籤流傳。適逢前日是5月的交租期限，他們在全國多座城市發起「罷交」租金的集會，在紐約州、賓夕法尼亞州和加州等地有多人參與，估計有數千人參與。

進步派政客支持運動

這場運動得到進步派政客的支持。在進步派大本營之一的紐約，逾1.3萬人矢言不會交租，進步派州議員更提出立法，容許租戶因疫情失去收入下暫停或取消交租。民主黨進步派超新星、紐約聯邦眾議員奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）公開支持，鼓勵其支持者加入，以助修正樓市。她上周一在Facebook直播上稱：「這不是不可能做到的事，這不是我們不可以做的事。那種有政治意志去真正幫助租戶或家庭式小本經營（mom-and-pop）業主的政客，我們沒有足夠這樣的人。」她又聲言人們「罷交」並非不想交租，只是真的交不起。

紐約州暫禁趕租客 被批拖延問題

在紐約市，860萬名居民中有近三分二租屋，曼哈頓一間普通兩房單位租金超過4000美元（約3.12萬港元），皇后區也要約2500美元。紐約州州長科莫早於3月已下令禁止業主在6月20日前驅逐租戶，旨在避免業主踢走交不出租金的租戶。

但有份發起這次罷交抗爭的組織「全民居住正義」質疑，上述措施只是推遲問題爆發，「我們需要暫停交租，以及自動寬免在（疫情）危機期間欠下或累積的任何租金、按揭或雜費。」

聯邦政府若介入 行動龐大可能違憲

要取消租金和按揭還款，聯邦政府須採取大規模兼有可能違憲的方式介入樓市和金融市場，對私人合約作出仲裁，並下令銀行和業主不准收按揭還款或租金。儘管此舉真正落實的機會不大，但「全民居住正義」一名負責人韋弗（Cea Weaver）則稱：「這是人民站起來促使樓市有真正變革的時機。」

《華爾街日報》引述業主組織「全國多住戶房屋協會」指。3月上半月疫情尚未爆煲時，經濟表現仍佳，在專業管理的單位中，有九成租戶至少有繳交部分4月租金。但報道指許多業主及其按揭商擔心5月情况會轉差，尤其擔心「罷交」運動的影響。

（紐約時報/華爾街日報/洛杉磯時報/法新社）

（抗疫新階段）