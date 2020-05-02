料貧窮率23年首回升 聯國促富國捐助窮國

古特雷斯稱，新型冠狀病毒不僅使約330萬人受感染和逾23萬人喪命，還造成經濟崩潰，令許多人陷入水深火熱。他援引國際勞工組織（ILO）本周報告，指全球因疫情損失逾3億個職位，並使貧窮人口增至5億，相當於世界8％人口。貧窮定義是日均收入不到1.9美元（15港元）。

1990年，全球19億人、即36%人口處於貧窮線之下，到了2016年人數已減至7.34億，即佔全球人口10%。貧窮人口減少主因是中國及南亞的經濟發展，不過這成果正面臨新冠疫情的威脅。世銀推算全球貧窮人口比率，由2019年的8.2％增至本年度的8.6％（見圖），是1998年以來首次；約有4000萬至6000萬人因這波疫情落入赤貧。

製衣女工失業 稱打回原形

孟加拉22歲的卡圖（Shahida Khatun）自輟學到製衣廠工作這10年，一家每日三餐溫飽，惟工廠因疫情停產，夫婦倆相繼失業，一家人回到舉債和捱餓的日子。她說：「製衣廠曾幫我一家擺脫貧窮，可是新型冠狀病毒使我打回原形。」各地不少低下層勞工有類似遭遇。諾貝爾經濟學獎得主班納吉（Abhijit Banerjee）說：「有一批批人爬上了階梯現在又跌回去。世上有很多脆弱的存在，很多家庭勉強捱下去，他們將陷入貧窮，或者可能擺脫不了。」

盼設援助計劃 佔全球GDP 10%

古特雷斯強調發展中國家需要「龐大兼緊急的支援」，促請富裕國家籌募經費，達成一個佔全球生產總值至少一成的援助計劃，並促請把暫停還款國擴大至「所有無法償還債務的國家，包括中等收入國」。

聯合國人道主義事務負責人洛考克（Mark Lowcock）日前表示，900億美元便足以向全球最有需要的7億人提供收入、糧食和醫療援助，款項相當於20個最富裕國家、合共8萬億美元的振興經濟計劃預算的1％。

（聯合國/紐約時報/Euronews）

（抗疫新階段）