曾赴中國採訪SARS 前記者成對華政策核心

《紐約時報》引述現任和前任官員稱，政府高層正向情報機關施壓要找出證據支持武漢實驗室是疫情爆發源頭的指控，曾任中情局局長的國務卿蓬佩奧是帶頭施壓者，博明更早於今年1月已向情報機關施壓。報道稱，有情報分析員憂慮，來自華府的壓力將會導致病毒情報評估被扭曲，作為對付中國的政治武器。

《華盛頓郵報》稱，博明17年前在華採訪的經歷令他非常不信任北京，現正成為對華強硬政策的關鍵推手。他推動使用「武漢病毒」一詞，特朗普更進一步稱之為「中國病毒」，掀起連番爭議。46歲的博明2017年加入國家安全委員會，去年出任副國家安全顧問。2017，美國國家安全文件將中國定位為戰略對手，他有份起草。他私下認為習近平將中國的威權政體推向更危險的極權政體。前國家安全顧問麥克馬斯特去年曾形容，博明是「美國冷戰以後最大外交政策調整」的核心。

施壓情報機關 促證華實驗室為病源

美國總統特朗普周四聲言，已經看過新冠病毒來自中國實驗室的證據，但表示不獲准公開細節。情報機關同日發表的聲明稱，認為新冠病毒不是人造或基因改造而成，但仍在調查病毒來自動物或源於武漢實驗室意外的可能性。國防情報局近期已稍轉口風，表示不排除病毒來自實驗室的可能性，《紐約時報》引述有官員稱原因之一是近幾周美國收集到的新情報。

武漢實驗室過去十多年在研究與多種傳染病有關、來自蝙蝠身上病毒的相關領域，執全球牛耳。武漢的科學家過去幾年進行大量實驗，有時也與西方科研人員合作，包括美國。有專家指出，每次實驗都是病毒溢出的機會，這類意外每年在全球高度安全實驗室都會發生多次，包括美國在內。

不過，目前沒有證據顯示新冠病毒外泄，《華盛頓郵報》引述科學家稱，武漢實驗室裏最接近新冠病毒的病毒，也只是「遠房表親」。

（華盛頓郵報／紐約時報／路透社）