稱中國正查病源 世衛：遭拒參與

馮德萊恩促中國伙歐盟合作

高力周四接受英國天空新聞訪問，指世衛已知中國展開一些調查，但現階段他們沒獲邀。高力認為，中國沒有很好的理由拒絕世衛參與調查。

世衛發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）周五（1日）指，中國正在進行一系列有關疫情爆發源頭的研究，但世衛未獲邀。他稱，中國的調查着眼於去年底武漢及周邊地區有症狀的人類病例、發現首宗人類確診個案的市場和農場環境樣本，以及市場出售的野生動物和飼養動物的來源和種類的詳細紀錄。他指有關病毒來源研究對防止動物傳播人類病毒至為關鍵。

馮德萊恩接受CNBC訪問時亦稱希望看到中國與歐盟等合作，找出病毒源頭，並呼籲各國在今次疫情中汲取教訓。

澳洲總理莫里森早前呼籲對疫情爆發展開調查，引起中國批評，中國駐澳洲大使曾威脅杯葛澳洲牛肉、紅酒、旅遊業和大學。莫里森周五（1日）再表示他沒掌握證據顯示病毒來自武漢的實驗室，但有關困惑支持他要求展開調查，研究疫情如何爆發及快速在全球擴散。

（綜合報道）