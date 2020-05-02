出招懲「瞞疫」 美研撤中國主權豁免 特朗普威脅重啟關稅戰索錢

路透社和《華郵》引述知情人士，指華府內部正開始討論一系列反擊中國的選項。《華郵》引述4名消息人士指各政府部門的高層官員周四開會，草擬向中國報復的戰略，情報官員亦會參與策劃。路透社則指相關建議還未到國安會以至總統層面。

《華郵》指，特朗普和幕僚討論的一個選項，是取消中方的「主權豁免」（sovereign immunity），旨在容許美國政府或疫情受害者控告中國政府。一名高級顧問稱，這議題尤其得到特朗普關注。《紐約時報》周四也報道，特朗普對白宮非正式中國顧問白邦瑞提出的入稟索償方案表達興趣，方案指美國可就每名死者向華索償1000萬美元。

有份參與對中方集體訴訟的前特朗普集團高層索里亞爾（George Sorial）向《華郵》透露，他跟白宮高官曾商討限制中方的主權豁免，聲言補償美國人損失的最佳辦法是民事訴訟。但法律專家質疑，此舉極難落實，需國會立法，也會惹來中方報復。（見另表）

庫德洛：美債信用不可侵犯

兩名知情人士又指，另一曾討論的選項是取消部分中方持有的美債，未知特朗普是否支持。特朗普周四被問及這點時，指取消向中方繳付債息或損害「美元的神聖地位」，但指還有其他方式嚴懲中國，例如是向中國進口貨物開徵關稅，可以獲得更多錢，甚至賺1萬億美元。白宮經濟顧問庫德洛更向路透社說：「美國國債的完整信任和信用是神聖不可侵犯的。」

爆料官員極力強調相關討論大多是初步階段。華府內部亦有擔心惹來中方報復，指後者正供應物資協助美方處理疫情，「如今不是正確時機」。外交智庫戰略及國際研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（Scott Kennedy）稱，迫使中方賠償的機會「介乎零與沒有之間」。他指出，要結束這場大流行，恢復經濟增長，並避免未來危機，需要各國政府和不同持份者合作。

《華郵》：強硬國安團隊佔上風

但《華郵》指，華府內部主張報復的國安團隊一派已開始佔上風，亦跟特朗普心意符合。部分政治顧問亦鼓勵特朗普強硬對華，認為可在政治上加分。特朗普女婿庫什納周三也在霍士新聞節目稱，特朗普正研究懲罰導致病毒在美國擴散的責任人。

白宮官員及多名國會議員益見將焦點放在中方於疫情爆發初期未及時處理，又隱瞞關鍵資訊。特朗普周四更聲言有證據顯示病毒源自武漢實驗室，又指中美確簽署了貿易協議，「但對比病毒所發生的事，現已成為次要」。有華府高官周三向路透社稱，特朗普跟習近平在3月底電話通話中對兩國口水戰的非正式「停火」協議看來已經失效。

外交部：中國是受害者非病毒同謀

中方官員反覆駁斥指控。外交部發言人耿爽周四回應美方追責問題，重申「中方也是病毒的受害者，而不是病毒的同謀」，強調在疫情當前應該同舟共濟，「這時候拆別人的台，最終也將拆了自己的台」。

（綜合報道）

（抗疫新階段）