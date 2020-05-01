拜登性侵指控鬧大 輿論施壓回應

里德（Tara Reade）今年3月指控，她1993年29歲時，時任特拉華州參議員拜登將她推到牆上，把手指伸到其裙下後插進其體內。里德上周受訪稱，她當時推開拜登，拜登憤怒說：「你什麼也不是。」不過很多主流民主黨婦女組織和知名女權人士一直拒絕公開評論。拜登的副競選經理4月13日發聲明否認指控。Business Insider 周一再引述兩名消息人士報道，里德多年前已向他們提及指控；其他傳媒妢紛跟進，共和黨人也趁機攻擊拜登。《紐約時報》周三指部分女權人士正悄悄推動拜登打破沉默，促他盡快發聲明回應。部分婦女組織草擬公開信，讚揚拜登捍衛性暴力倖存者的工作，同時鼓勵他「示範如何嚴肅處理嚴肅指控」，但信件沒發表。

拜登周三（29日）參加網上會議時，提及自己反性暴力的往績，包括稱撰寫並倡議反婦女暴力法案、領導校園反性侵運動等。

（衛報/中央社）