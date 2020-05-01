民調落後 怪罪競選經理 特朗普稱華阻其連任

北京：無興趣干預美大選

美國有線新聞網絡（CNN）周三引述3名消息人士報道，上周三（4月22日）帕斯卡爾（Brad Parscale）和幾名高級政治顧問，向特朗普簡述來自內部競選團隊和共和黨全國委員會的民調數據，當中顯示特朗普在多個關鍵州份的支持度均落後於拜登。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）和其他顧問要求特朗普縮減疫情簡報會的規模，並表示數據顯示簡報會不利他在這些關鍵州份爭取游離選民的支持，但特朗普不認同。

豈料翌日，特朗普發表消毒劑殺毒言論，備受各界抨擊。消息人士稱，上周五特朗普與帕斯卡爾通電話時，大罵對方，將民調下滑歸咎帕斯卡爾，甚至一度威脅要控告他。

《紐時》報道，特朗普今年初因國內經濟好，對連任很有信心，但最近在應對疫情上表現不濟，令共和黨人開始擔心會否在11月大選中失去白宮及參議院控制權。民主黨資深民調專家加林（Geoff Garin）說：「特朗普個人支持率下降的幅度甚至超過他的工作支持率，這說明特朗普的所有滑稽行為都在損害其選情，因現在人們比以往更認為他缺乏判斷力及意氣用事。」

路透社/Ipsos本周所做的民調顯示，44%登記選民表示會在大選投票給拜登，40%則稱會支持特朗普。在密歇根、威斯康星及賓夕法尼亞3個關鍵戰場，路透社民調均顯示，拜登以45%對39%的優勢領先特朗普。在上屆大選中，特朗普在這3州勝出，助他登上總統寶座。

路透社指出，新冠病毒疫情導致美國經濟陷入嚴重衰退，亦損害特朗普連任機會，特朗普一直將疫情爆發的責任歸咎於中國。

批中國官員「常用公關伎倆裝無辜」

他周三接受路透社訪問說：「中國會用盡方法讓我輸掉這場大選。」他認為，北京希望拜登勝選，以減輕他在貿易等問題上對中國施加的壓力。被問到會否考慮利用關稅等方法追究中國在疫情的責任時，特朗普說：「我可以做很多事，我們正關注事態。」他又批評中國官員「常用公關伎倆假裝無辜」。

特朗普表示，不認為今次總統大選是美國人對他處理疫情表現的公投，他說：「我不相信民調，我相信國民很聰明，他們不會選一個無能的人。」

（CNN/紐約時報/路透社）