民調落後 怪罪競選經理 特朗普稱華阻其連任

【明報專訊】美國傳媒報道，近日民調顯示總統特朗普在多個關鍵州份的支持率均落後前副總統、民主黨對手拜登，加上他上周四在疫情簡報會上建議人體注入消毒劑殺新冠病毒後備受抨擊，特朗普上周五（4月24日）遷怒其競選經理帕斯卡爾，在電話大罵對方。面對選情不利，特朗普接受路透社訪問時表示，自己不相信民調，並再打「中國牌」，聲稱中國處理疫情的手法證明北京將盡一切方法阻止他連任。中國外交部發言人耿爽昨稱，中國沒興趣干預美國大選。
北京：無興趣干預美大選
美國有線新聞網絡（CNN）周三引述3名消息人士報道，上周三（4月22日）帕斯卡爾（Brad Parscale）和幾名高級政治顧問，向特朗普簡述來自內部競選團隊和共和黨全國委員會的民調數據，當中顯示特朗普在多個關鍵州份的支持度均落後於拜登。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）和其他顧問要求特朗普縮減疫情簡報會的規模，並表示數據顯示簡報會不利他在這些關鍵州份爭取游離選民的支持，但特朗普不認同。
豈料翌日，特朗普發表消毒劑殺毒言論，備受各界抨擊。消息人士稱，上周五特朗普與帕斯卡爾通電話時，大罵對方，將民調下滑歸咎帕斯卡爾，甚至一度威脅要控告他。
《紐時》報道，特朗普今年初因國內經濟好，對連任很有信心，但最近在應對疫情上表現不濟，令共和黨人開始擔心會否在11月大選中失去白宮及參議院控制權。民主黨資深民調專家加林（Geoff Garin）說：「特朗普個人支持率下降的幅度甚至超過他的工作支持率，這說明特朗普的所有滑稽行為都在損害其選情，因現在人們比以往更認為他缺乏判斷力及意氣用事。」
路透社/Ipsos本周所做的民調顯示，44%登記選民表示會在大選投票給拜登，40%則稱會支持特朗普。在密歇根、威斯康星及賓夕法尼亞3個關鍵戰場，路透社民調均顯示，拜登以45%對39%的優勢領先特朗普。在上屆大選中，特朗普在這3州勝出，助他登上總統寶座。
路透社指出，新冠病毒疫情導致美國經濟陷入嚴重衰退，亦損害特朗普連任機會，特朗普一直將疫情爆發的責任歸咎於中國。
批中國官員「常用公關伎倆裝無辜」
他周三接受路透社訪問說：「中國會用盡方法讓我輸掉這場大選。」他認為，北京希望拜登勝選，以減輕他在貿易等問題上對中國施加的壓力。被問到會否考慮利用關稅等方法追究中國在疫情的責任時，特朗普說：「我可以做很多事，我們正關注事態。」他又批評中國官員「常用公關伎倆假裝無辜」。
特朗普表示，不認為今次總統大選是美國人對他處理疫情表現的公投，他說：「我不相信民調，我相信國民很聰明，他們不會選一個無能的人。」