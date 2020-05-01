30年代「大蕭條」 成推動勞工權益契機

評論：經濟災難令工人覺醒

1929年華爾街股市大跌，標誌大蕭條開始，勞工面對失業及生活貧困等問題。歷史學家伯恩斯坦（Irving Bernstein）稱，美國1934年有逾1800場罷工，涉及147萬名勞工。罷工浪潮席捲全國不同行業，例如美國聯合紡織工會發起全國罷工，促資方承認工會及縮短每周工時。工廠老闆則以私人民兵及武裝的反罷工者應對，更獲地方政府支持，導致多地爆發衝突，更有工人被殺。時任民主黨總統羅斯福成立的棉紡織工業調查委員會發表報告，建議就工作條件和薪酬作聯邦研究，這場罷工才告一段落。民主黨在1934年中期選舉壓倒大勝後，國會翌年通過《國家勞資關係法》，保障私營企業僱員組織工會、參與集體談判和罷工等權利。

布爾認為，現時美國的勞工權益是羅斯福新政以來的最低點，工會組織亦處於歷史低位，但今次疫情揭露工人受剝削的現實，「若美國繼續跌入另一場可影響一整代人的經濟災難，我們或會發現，有更多工人階級開始理解他們是推動變革和行動的人」。

（紐約時報）

（抗疫新階段）