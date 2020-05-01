逆市大展拳腳 亞馬遜「獨大」惹關注

實體店被迫休業 網購平台長做長有

亞馬遜周四收市後公布首季業績，分析員普遍預期其收入會在疫情下大增。美國喬治華盛頓大學商業學院教授貝利（James Bailey）指出，亞馬遜在美國供應鏈日漸佔據核心位置，尤其在未來數個月裏公司將進一步鞏固其顧客群；疫情愈長，亞馬遜便愈強大。

美國國會與監管機構在疫前已就亞馬遜營商手法涉反競爭展開調查。市場研究機構Forrester Research零售分析師穆爾普魯（Sucharita Mulpuru）指出，疫情下實體零售被迫休業，亞馬遜等網購平台則可繼續運作，甚至擴大優勢，形容情况「極度不公平」，負面影響亦將是長期。為援助小商戶，加拿大魁北克省政府建立本土商戶網上銷售指南，呼籲居民支持本土消費，以抗衡亞馬遜。

非牟利組織本土自足研究所（ILSR）總監米切爾（Stacy Mitchell）認為，雖然亞馬遜早前為助抗疫停止非必要物資銷售及打擊醫療物資抬價行為，均屬正確，但在公共衛生危機中單一商戶竟可作出足以影響社會的決定，說明公眾更需要密切監察亞馬遜。

（CNN/Vox）

（抗疫新階段）