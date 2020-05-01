全球亞馬遜員工五一大罷工 不滿「疫市」獲利罔顧職安健 4企聯合行動

搞手：聯合行動免招報復

亞馬遜、網購公司Instacart、亞馬遜擁有的Whole Foods、超市Target旗下的派送公司Shipt員工計劃趁今日勞動節罷工一天。大部分員工將集體告病假，上班員工將在店前示威。美國最少20家亞馬遜貨倉、德國、加拿大及西班牙等全球60家亞馬遜貨倉員工都會參加。罷工搞手之一斯莫爾斯（Christian Smalls）原是亞馬遜紐約JK8配送中心副經理，3月因配送中心出現疫情發動罷工，及後被解僱，他批評公司打壓為安全發聲的員工，但亞馬遜則聲稱解僱他是因為他違反隔離政策及安全守則，事件引起紐約市長白思豪關注，要求調查。斯莫爾斯向《新聞周刊》稱，4家企業聯手行動，是希望能促使公司回應，並避免招來亞馬遜報復，保住飯碗。斯莫爾斯說：「我們目前只有一個共同目標，那就是開工時感到安全和受保護。」

4月銷售額按年比增35%

亞馬遜約佔全球網上零售市場約13.7%，近5年股價急增500%，市值達1.2萬億美元（約9.4萬億港元），逼近科技巨企蘋果與微軟。新冠病毒疫情成公司業務增長助力，市場研究機構Facteus指出，亞馬遜4月的銷售額將較去年同期增加達35%。亞馬遜3月公布，將在全美額外僱用超過10萬名員工以應付疫情下急增訂單，並在4月為各地員工調高時薪2美元（約15.5港元）至2歐元（約16.8港元）不等，同時將加強工作間清潔消毒，為所有員工探熱及提供口罩，並會資助確診、正接受隔離或出現病徵的正兼職員工放有薪病假最多兩周，確保員工仍可應付生計。4月初公司亦公布正建立病毒檢測中心，擬為所有員工檢測。

不過CNBC早前引述多名亞馬遜員工報道，有關措施並未妥善落實，最少5名確診員工稱隔離期間未獲支薪或只獲發60%薪金，要申領薪金補貼障礙重重。亞馬遜意大利工會代表向路透社稱，當地有配送中心員工未獲公司每日提供口罩，需重用口罩數天，員工亦難以保持距離，感染風險高，公司常拖延多天才告知有員工染病。有不願露身分的員工向Business Insider批評亞馬遜並未盡照顧員工安全的責任，「工作的地方有人確診，他們（僱主）卻仍期望我們照常上班，迫使我們自行選擇要健康還是要錢」。法國法院4月14日裁定亞馬遜在疫情下未有保護員工，要求公司暫停運送非必要貨品，並制定新保護措施。

員工投訴被迫選健康或金錢

多地亞馬遜員工為公司處理疫情危機不當展開抗爭：意大利及法國工會發動罷工，西班牙工會則入稟要求亞馬遜履行提供安全工作環境的責任。美國自3月起亦接連有亞馬遜員工罷工及聯署要求疫情補貼等援助，其中上周五起逾300名前線及技術人員發動集體請病假行動，發起組織「亞馬遜員工氣候公義關注組」提出一系列要求，包括將早前因批評公司抗疫不力而遭解僱的員工復職，立即關閉出現疫情的設施，並承諾改善防止感染措施，提供有薪病假等。今次罷工行動亦以此為目標。

公司否認指控 稱已提供保護

亞馬遜不時被指苛待員工，公司亦被指阻撓員工成立工會。美國多名議員致函亞馬遜行政總裁貝索斯，促其保障員工安全，免令全國面對風險。美國職業安全與健康管理局公布正就部分亞馬遜員工指控展開調查。

亞馬遜發言人周四表示，公司反對有工會在疫情期間散播不實資訊，又稱亞馬遜及Whole Foods均已為員工提供保護裝備、探熱及提高薪酬。

（CNBC/衛報/BBC/新聞周刊）

（抗疫新階段）