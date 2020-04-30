巴西高院下令查總統 「熱帶特朗普」被指干預司法

疑不滿兒子被查 突撤警察局長

這場政治風暴的最新導火線是博索納羅決定撤換聯邦警察局長，司法部長莫羅（Sergio Moro）力阻不果後，上周五（24日）辭職，強調該職位的任免本是司法部管轄範圍，質疑博索納羅不惜「政治干預」的唯一理由是想安插親信。他說：「總統說過不止一次，他想要有個可私下接觸、可直接打電話聯繫、可收取資訊或情報報告等的（聯邦警察局長）人選。」

目前巴西聯警受命於聯邦最高法院，進行兩件有關博索納羅的調查案，可能波及他兩名分別擔任里約熱內盧市議員和眾議員的兒子。莫羅指控博索納羅替換聯邦警察局長的原因之一，正是對上述調查案感到不滿。莫羅要求最高法院展開調查此舉是否意味着博索納羅妨礙司法公正，到周一（27日）法官開綠燈，向聯邦警察批出60天時間調查。倘若調查確認指控屬實，博索納羅勢面臨國會彈劾。

博索納羅恐面臨國會彈劾

博索納羅否認犯錯，聲言自己有權換聯邦警察局長，又指原任聯邦警察局長是自行呈辭。博索納羅周二（28日）委任家族朋友兼情報局長拉米奇（Alexandre Ramagem）為聯邦警察局長，意味着最高法院下令警隊進行的調查，拉米奇會是最高負責人。

「超級部長」請辭 拖累民望

博索納羅內閣近期並不平靜，衛生部長曼德塔本月才因力主封城被炒，但莫羅掛冠的政治衝擊力大得多。莫羅早年任職法官時，因在針對前總統盧拉的反貪調查中表現決斷明快，廣受輿論稱許，獲延攬入閣，博索納羅甚至為他擴權，令司法部長變成「超級部長」。儘管後來傳出莫羅涉違反政治中立的爭議，但其民望迄今高企。

專門跟進拉美時事的《美洲季刊》主編溫特認為，莫羅出走將重創博索納羅的基本盤，或令後者流失三成支持者，大大增加彈劾成事的機會。在莫羅辭職後做的民調顯示，認為博索納羅做得好和差的受訪者比例分別是33%和38%。早前的民調顯示，有超過一半人支持彈劾他。

博索納羅還面對第二枚未爆彈，內閣另一「超級部長」、經濟部長格德斯（Paulo Guedes）強烈反對博索納羅主導的救市方案，故政府上周三公布計劃時，經濟部沒有派人到場，外界關注格德斯會否同樣辭官。

（路透社/衛報/金融時報）