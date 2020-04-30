封城引爆民怨 黎巴嫩鎮壓流血收場

法新社報道，一名26歲示威者周一凌晨中彈身亡，其葬禮翌日舉行後，有示威者在市內騷亂。路透社引述目擊者稱，數家銀行遭破壞，最少兩家被縱火。軍方表示，有人向軍車投擲燃燒彈，還有人向巡邏隊扔手榴彈。

軍警向天開槍，又用催淚彈和橡膠子彈驅散人群。紅十字會表示，周一示威有60人受傷，周二示威則有最少20人受傷，4人送院。當地銀行業協會宣布，銀行成為「重大襲擊及暴動」的目標，的黎波里所有銀行自周二起關閉，直到局勢恢復安全為止。除了的黎波里，首都貝魯特和西部城市賽達也有零星示威。

通貨膨脹嚴重 封城重創經濟

由於流入黎巴嫩的外資減少，黎巴嫩鎊持續貶值，使得嚴重仰賴進口的黎巴嫩通貨膨脹加劇。為遏止新冠病毒疫情而實施的封城令導致情况惡化，其中的黎波里受創特別深，因為當地半數以上民眾本來就活在貧窮線邊緣或以下。

位於華府的智庫中東研究所所長薩利姆（Paul Salem）說，無法養活家庭的絕望感推動人們上街，這不是示威那麼簡單，而是一個爆發。

黎巴嫩至昨只有24人死於新冠病毒，封城令被視為「功臣」之一，但經濟已受重創，國際貨幣基金組織（IMF）料，黎巴嫩今年經濟將萎縮12%。當地小商店獲准本周開始恢復營業，宵禁令亦解除。

（華爾街日報/路透社/法新社）

（抗疫新階段）