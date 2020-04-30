美研究：多款檢測工具存誤差 最差1/7假陽性

影響當局評估疫情 誤導民眾

加州大學三藩市分校以及柏克萊分校、陳朱克伯格生物中心（Chan Zuckerberg Biohub）與創新基因組學研究所（Innovative Genomics Institute）的專家組成的新冠病毒測試計劃，利用2018年7月前、即肯定沒有新冠病毒的血液樣本驗證12款抗體測試工具的準確率，每款測試約100個樣本。它們都嘗試在血液內找出兩種抗體。

結果發現，表現最差的一款工具準確率只有84%，每7個樣本就有1個是假陽性（即錯誤顯示為陽性），另有3款工具出錯率也超過10%。只有一款工具準確率達100%，另一款則只出錯1次，餘下6款準確度也有95%或以上。

檢測為陽性的話，顯示該人曾染疫，體內帶有抗體。不少政府正研究實行大規模抗體檢測，以找出這些相信有免疫力的人重投恢復經濟工作。

另一參與研究的流行病學及生物統計學專家伯恩（Dr. Caryn Bern）形容結果「非常糟糕」。她說，誤差率應控制在5%以下，最理想是少於2%。伯恩稱，抗體測試出錯率高的其中一個原因，是美國食品及藥物管理局（FDA）為了加快抗體測試產品投入市場應對疫情，3月中開始容許公司在未確實證明產品有效前就可先行出售，結果有175個抗體測試開發商在產品驗證數據未經FDA審視下，就開始出售產品。

（CNN/大西洋期刊）

（抗疫新階段）