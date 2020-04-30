特朗普強制肉廠開工 惹抨擊 維權組織批罔顧工人安全 助企業免責

美確診破百萬 逾5.8萬人死超越戰陣亡數

《華盛頓郵報》分析指出，近幾周全國最少22間肉類包裝工廠因爆發新冠病毒疫情關閉，代表美國肉廠千計員工的聯合食品和商業工人工會（UFCW）周二表示，最少已有17名肉廠工人死於新冠病毒，5000員工直接受該病毒影響，包括確診或須自我隔離。廠房關閉導致美國豬肉和牛肉屠宰量分別減少25%及10%，食品公司警告超市肉類供應將出現短缺，農民亦因難以向肉廠出售牲口，被迫將禽畜人道毁滅。泰森食品（Tyson Foods）公司董事局主席泰森（John Tyson）周日在《紐約時報》和《華盛頓郵報》刊登全版廣告，稱「食物供應鏈正在斷裂」。

最少17工人染疫亡 5000員工受影響

特朗普周二引用《國防生產法》，宣布肉類加工廠為「關鍵基礎設施」，強制它們保持開放，這項行政命令適用牛肉、雞肉、雞蛋和豬肉加工廠。他表示，最近廠房接連關閉「威脅國家肉類及家禽供應鏈運作，在國家緊急時期損害關鍵基建」。白宮亦發表聲明，稱在該行政命令下，農業部將確保美國肉類和家禽加工商，繼續不間斷及以最大程度持續營運，並說在疫情期間，肉類加工廠將要完全遵守CDC的安全及衛生指引。CDC及職業安全與健康管理局周日發布指引，建議肉類加工廠讓員工之間保持最少6呎距離、避免面對面工作、進入廠房前要量度體溫等，但這些建議屬自願性質，食物安全及勞工組織擔心有關公司不會跟從。《華郵》引述知情人士報道，政府將為相關員工提供額外保護裝備及指引。

聯合食品及及商業工人國際工會表示，政府不能在未確保員工安全下，就簡單下令他們復工，認為必須為工人提供口罩及保護衣、確保每天檢測病毒、強制保持一定距離及給予染疫員工全額的有薪病假。美國勞聯-產聯（AFL-CIO）主席特拉姆卡（Richard Trumka）亦表示：「利用行政權力迫使工人重回工作崗位是錯誤和危險的。工人安全是第一。」美國維權組織「環境工作團體」（Environmental Working Group）批評若沒有適當保護措施下要求工人復工，相當於判他們死刑。

這些肉類加工商被批評在疫情爆發期間，未迅速向工人提供防護裝備，工人要在狹窄環境下工作及在擁擠的餐廳用膳，完全不能做到保持社交距離。報道指出，特朗普的行政命令為肉類加工企業提供法律保護，一旦員工因上班染疫，公司可免除法律責任。UFCW指出，若特朗普保護這些公司免受訴訟，它們就沒有動力營造安全的工作環境。

（華盛頓郵報/紐約時報/金融時報）

（抗疫新階段）