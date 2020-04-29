葡國疫情紓緩 5‧3結束緊急狀態

政府投資醫療系統 助遏死亡率

儘管葡萄牙與意大利同樣人口老化嚴重，1030萬人口中約22%為65歲或以上，但截至昨日約2.4萬宗確診，僅928人死亡，死亡率不足4%，反之西班牙錄得超過22.9萬宗確診，逾2.35萬人死亡，死亡率超過10%。葡萄牙衛生部長薩萊斯（Antonio Sales）表示，政府自1月底已密切監察疫情發展，一直為「最壞情况」作準備，同時基於科學建議及其他國家的抗疫經驗，定期評估及調整措施。薩萊斯稱，政府3月中決定停課尤其關鍵，當時全國只有112宗確診，無人死亡。6天後，全國確診個案上升至448宗，政府就宣布緊急狀態，實施鎖國措施。相比之下，西班牙在3月14日錄得逾6000宗確診後才封城。

葡萄牙衛生總監的顧問、肺科專家弗羅埃斯（Filipe Froes）稱葡萄牙病毒爆發較意大利遲3個星期，又較西班牙遲了1.5個星期，讓醫院有更多時間作準備，包括增加深切治療部容量。

葡萄牙疫情較輕的另一原因，是政府過去5年持續投資醫療衛生系統。薩萊斯表示，2015年12月至2019年12月，全國醫療衛生勞動力增加13%（1.5萬人），公共醫療開支也增加18%。薩萊斯稱，得益於多年對醫療的投資，令政府今次能迅速增加實驗室數目、添置呼吸機及籌劃增加深切治療部病牀。葡萄牙衛生總監弗雷塔斯（Graca Freitas）表示，國內88%確診個案在家療養，「讓我們有更多時間和更好條件跟進深切治療病房中的重症病人」。

民眾遵守限制 阻擴散關鍵

里斯本新大學（Nova University of Lisbon）一項研究指出，在疫情爆發首25天，葡萄牙的新冠病毒傳播率是歐洲國家中最低。弗羅埃斯認為，民眾遵守社交限制措施是防止病毒進一步擴散的關鍵因素。不過有官員警告，現時評估葡萄牙應付疫情表現或為時尚早，當局擔心像其他歐洲國家一樣，病毒會透過護老院迅速傳播。

（EuroNews/衛報）

（抗疫新階段）